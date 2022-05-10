天使傳愛新書出版 見證台梵建交80週年

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前副總統陳建仁（右5）、外交部政務次長田中光（右3）、輔仁大學學術副校長袁正泰（左3）及天主教台北總教區總主教鍾安住（左5）和與談人合影留念。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月10日

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（中央社記者台北10日電）外交部台灣光華雜誌與輔大合辦「天使傳愛：新書座談會」，前副總統陳建仁出席時分享，他三度前往梵蒂岡晉見教宗，感受到教宗對台灣人民的關心，且台灣與梵蒂岡共享民主、人權等普世價值。

輔大副校長袁正泰表示，2022年是中華民國與教廷建交80週年，「天使傳愛」新書正好見證這個重要的里程碑，做為一間宗座大學，輔大始終協助推動台灣與梵蒂岡的關係。

外交部發布新聞稿指出，外交部「台灣光華雜誌」9日在輔仁大學舉辦該場新書座談會，由總編輯陳亮君主持，外交部政務次長田中光、天主教台北總教區總主教鍾安住、輔大文學院院長陳方中等接出席，一同分享天主教與神職人員守護台灣的故事。

教廷駐台大使館代理臨時代辦達保祿蒙席（Msgr. Pavol Talapka）則基於防疫考量線上參與。

「天使傳愛：天主教在台灣」新書收錄了台灣光華雜誌自1976年創刊以來，20篇有關天主教在台灣專題的精華報導，展現遠道而來的神職人員，對台灣的貢獻與付出愛心的真摯行誼，全書中英文對照，輔以許多珍貴與現場採訪的圖片，記錄許多難得的畫面與感人事蹟。

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田中光致詞時指出，台灣尊重民主、自由、人權價值的環境，正是滋養宗教和信仰的沃壤，「台灣光華」向來以報導台灣軟實力為職志，每一期都記錄著台灣的多元風貌，促進國際社會對我國的瞭解。

由於輔大自昨日起實施遠距教學，本場座談會改為同步在「台灣光華」、輔大、光啟社三方新媒體平台播出，除現場近百名師生參與外，直播影片也吸引近500人次點閱。（編輯：張均懋）1110510