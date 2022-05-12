溫室氣體管理法初審 事業得提自願減量專案移轉額度

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立法院6個聯席委員會12日初審通過溫室氣體減量及管理法修正草案，由於提案多達20個版本，法案厚厚一疊，環保署長張子敬（右4）與朝野立委在散會後手持法案合影留念。中央社記者郭建伸攝 111年5月12日

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（中央社記者郭建伸台北12日電）立法院今天聯席審查溫室氣體減量及管理法修正草案，雖有多項條文保留，但朝野仍達成諸多共識。初審通過條文明定，事業及政府得提出自願減量專案，並可申請帳戶，得將減量額度移轉交易或拍賣。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今天聯席審查溫室氣體減量及管理法修正草案。

朝野立委提出多達20餘個版本，審查過程一度牛步，但朝野在晚間審查完竣，將法案送出委員會；由於多達27項條文保留，屆時將送交朝野黨團協商。

政院版草案中明定2050淨零碳排目標、碳費徵收機制、自主減量計畫核定碳費優惠費率、新版溫室氣體管理基金收入與用途等，因朝野立委意見分歧，相關條文都先暫時保留，但仍有許多關鍵條文經在場立委與官員達成共識。

初審通過條文明定，事業新設或變更排放源達一定規模者，應依溫室氣體增量一定比率進行抵換，但增量抵換確有困難，向主管機關提出申請經核可者，得繳納代金，專作溫室氣體減量工作之用。

初審通過條文明定，事業或各級政府得自行或聯合共同提出自願減量專案，據以執行溫室氣體減量措施，向主管機關申請核准取得減量額度。

初審通過條文也明定，事業和各級政府執行換抵、自願減量專案取得減量額度，應向中央主管機關申請開立帳戶，將減量額度資訊公開於指定平台，並得移轉、交易或拍賣。

至於自願減量專案的內容、額度計算，以及減量額度移轉及帳戶管理、手續費等辦法，由中央主管機關定之。（編輯：林克倫）1110512