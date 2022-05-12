溫室氣體管理法送出委員會 張子敬：重要里程碑

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立法院6個聯席委員會12日初審通過溫室氣體減量及管理法修正草案，由於提案多達20個版本，法案厚厚一疊，環保署長張子敬（右4）與朝野立委在散會後手持法案合影留念。中央社記者郭建伸攝 111年5月12日

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（中央社記者郭建伸台北12日電）立法院今天聯席審查溫室氣體減量及管理法，雖有多達27項條文保留，朝野仍初審通過送出委員會。環保署長張子敬表示，原以為審查過程很多歧見，但感謝立委對這部法案有共識，這次初審通過是重要里程碑。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除把2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今天聯席審查溫室氣體減量及管理法修正草案。

朝野立委雖然提出多達20餘個版本，審查過程一度牛步，多達27項條文保留；但朝野在晚間審查完竣，法案送出委員會，擔任召委的民進黨立委賴惠員也偕其餘立委和張子敬合影留念。

環保署長張子敬會後受訪坦言，這次修法前花很多時間溝通，比如碳費議題，原以為事業單位很排斥，不過經溝通後，當環保署端出碳費條文時，反而爭議不多，大家反而都在問怎麼收、何時收。

張子敬表示，以往觀點著重在減量溫室氣體，但這次翻修法案是為面對氣候變遷；目前已有減碳路徑，未來組織與經費若能完備，將有助推動減碳工作。

張子敬表示，原以為20餘個版本在審查過程會有很多歧見，但他感謝朝野立委對這部法案有共識，今天通過初審是重要里程碑。

媒體詢問，氣候變遷因應法是否在立院這會期通過。張子敬說，立院因疫情不開臨時會，三讀通過修正機會不大，但初審通過後等同對架構有共識，環保署可開始推動相關子法，並與社會各界溝通。（編輯：林興盟）1110512