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民進黨雲林縣黨部改選 沈健興宣布退選願山海團結

2022/5/13 16:53（5/13 17:51 更新）
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民進黨雲林縣黨部主委改選22日將登場，現任執委沈健興（左）13日宣布退出主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持立委蘇治芬的助理林金忠（右）。（民進黨雲林縣黨部提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月13日
民進黨雲林縣黨部主委改選22日將登場，現任執委沈健興（左）13日宣布退出主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持立委蘇治芬的助理林金忠（右）。（民進黨雲林縣黨部提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月13日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）民進黨雲林縣黨部主委22日改選，立委劉建國力挺現任執委沈健興，立委蘇治芬推派其助理林金忠；沈健興今天宣布退出主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持林金忠。

沈健興表示，他從登記以來就秉持著山海和諧、團結一心的理念，面臨選舉將屆，各自的支持者互相較勁造成許多黨員困擾，因此宣布退出此屆主委選舉。

沈健興希望能以勝選2022地方選舉為首要目標，也期望山海和諧團結一心，不要因為黨職選舉造成黨內分裂，宣布退選後也會全力輔選，並全力支持林金忠擔任黨部主委，一同為民進黨完成選舉任務。

沈健興提到，蘇治芬多次公開年底選舉要下架張家，民進黨重返執政；沈健興宣布自即日起禮讓退選，期望蘇治芬、林金忠能山海和諧，團結一心拚選舉，11月26日選戰贏得大勝利。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保強調，這段時間努力與多方協調，也聽取黨內前輩建言及徵詢劉建國意見，更感謝沈健興的禮讓顧全大局，民進黨才能有機會贏得年底的勝利。

江宗保承諾在主委到任期間，完成年底選舉的提名工作，並協助林金忠順利接任新任主委及年底選戰輔選，贏得最後勝利。（編輯：郭諭儒）1110513

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