地方反對類0+7？薛瑞元：沒有反對都是討論

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（中央社記者郭建伸台北16日電）本土疫情嚴峻帶來龐大居隔壓力，政府擬以類0+7取代3+4居隔，但傳出有地方政府反對。衛福部次長薛瑞元今天受訪表示，沒有所謂反對，大家都是在討論而已。

行政院長蘇貞昌14日同意鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，預計5月16日上路。中央與縣市討論防疫政策調整，指揮中心指揮官陳時中15日表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，今天將公布相關配套。

傳出有縣市政府認為應維持現行的居家隔離政策。聯合報今天報導，據傳反對的縣市是高雄，但高雄市府指是花蓮反對，花蓮縣府則否認反對。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，薛瑞元在會前接受媒體訪問。

媒體詢問是哪個縣市反對。薛瑞元表示，沒有所謂反對，大家都是在討論而已。

媒體追問，是高雄市府還是花蓮縣府有疑慮。

薛瑞元表示，他不便告知，因為媒體發布出去後就會被做比較，「會有奇奇怪怪的後果」、「不妥、不需要」。

薛瑞元說，討論過程不須公開，但討論結果可以公開。

至於類0+7政策何時上路，薛瑞元表示，應該這一兩天就會公布。（編輯：楊凱翔）1110516