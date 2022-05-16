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立委籲免費普發快篩 簡化抗病毒藥物投藥流程

2022/5/16 14:31（5/16 14:46 更新）
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時代力量立委邱顯智（右2）、王婉諭（左2）、行動時代副召集人王薇君（左1）與台灣維新召集人蘇煥智（右1）16日在立法院召開「醫療量能大塞車」記者會，呼籲政府應免費普發快篩試劑，讓民眾免於排隊搶購快篩之苦，指揮中心也應盡可能簡化抗病毒藥物的投藥流程。中央社記者郭日曉攝 111年5月16日
時代力量立委邱顯智（右2）、王婉諭（左2）、行動時代副召集人王薇君（左1）與台灣維新召集人蘇煥智（右1）16日在立法院召開「醫療量能大塞車」記者會，呼籲政府應免費普發快篩試劑，讓民眾免於排隊搶購快篩之苦，指揮中心也應盡可能簡化抗病毒藥物的投藥流程。中央社記者郭日曉攝 111年5月16日
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（中央社記者王揚宇台北16日電）本土疫情延燒，時代力量立委邱顯智等人今天召開記者會，呼籲政府用防疫預算採購的2億4000萬劑快篩試劑，應該免費普發給所有的民眾，讓民眾免於排隊搶購快篩之苦。

時代力量立委王婉諭則建議，指揮中心應該盡可能簡化抗病毒藥物的投藥流程，只要一線醫生判定症狀及風險需要投藥，就立即投藥，才能讓有需要的人儘速得到治療。

邱顯智、王婉諭與行動時代副召集人王薇君、台灣維新召集人蘇煥智今天在立法院召開「醫療量能大塞車」記者會，提出上述主張。

邱顯智表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，對於弱勢者更是雪上加霜，指揮中心在做任何決策時，一定要把弱勢者的處境考慮進去，簡化可能造成阻礙的行政流程，授權第一線醫生做充分的判斷，不要再漏接任何個案。

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王薇君說，當6歲以下的幼兒快篩陽性時，應該更謹慎、積極的處理，而不是每次都用人命來換制度。她也呼籲，中央、地方應該好好協作，而不是每天在空中隔空交火。

蘇煥智認為，在接下來一個半月的疫情洪峰期，應該以病患的角度、救人的角度來面對問題，啟動災害防救體系，納入基層開業的社區醫生，由醫生啟動從篩檢、確診認定、診斷給藥的一條龍醫療服務。（編輯：林興盟）1110516

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