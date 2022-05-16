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立院審查 NCC委員被提名人：會獨立行使職權

2022/5/16 15:13（5/16 16:23 更新）
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國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員任期將於7月31日屆滿，立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，被提名人王正嘉（後左起）、王怡惠、陳崇樹列席會議並備詢。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員任期將於7月31日屆滿，立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，被提名人王正嘉（後左起）、王怡惠、陳崇樹列席會議並備詢。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
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（中央社記者蘇思云台北16日電）立法院交委會與教育文化委員會今天聯席審查行政院提名的3位NCC新任委員名單，被提名人王正嘉、王怡惠及陳崇樹都強調，沒有政黨傾向，相關議案討論會獨立自主做出判斷。

立法院交通委員會與教育文化委員會今天聯席審查「審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」，包括NCC主委陳耀祥、王正嘉、王怡惠與陳崇樹都出席。

多名立委關注被提名的NCC新委員能否不受外力、不受陳耀祥影響做判斷，同時就數位通訊傳播服務法草案、媒體議價、華視新聞事件、鏡電視許可案與電信業併購案等詢問意見。

王正嘉、王怡惠及陳崇樹都表示，沒有政黨傾向，在相關事件上都會先了解整體事實，獨立行使職權，就各自專業做出判斷，討論議題時，如果有不同意見也會提出，不會受到陳耀祥的影響。

陳耀祥表示，近期NCC也面臨組織改造，部分資通安全業務會移到後續成立的數位發展部，因此NCC在資安專責業務會減少。NCC委員過去多是2個傳播、2個電信以及有法律、財經背景的人，這次新提名的3委員也符合NCC監理事務上的相關分工。

根據程序，立法院交通委員會、教育文化委員會聯席委員會今天審查，後續會送交院會投票，投票前會經黨團協商投票日期，如果後續投票通過，3名委員被提名人將在今年8月1日上任，3人任期都到115年7月31日底止。

根據行政院資料，王正嘉現為中正大學法律系教授，專長為法律，包括刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現為台灣經濟研究院副研究員，專長為財經，包括產業經濟、電信政策、競爭政策等；陳崇樹為現任NCC主任秘書，專長為電信，包括通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理等。（編輯：潘羿菁）1110516

立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，包括被提名委員陳崇樹（圖）等人都出席。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，包括被提名委員陳崇樹（圖）等人都出席。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，被提名人王怡惠（圖）表示，過去擔任研究單位人員，對通傳政策也比較不陌生，在電信研究上著墨較多，產業發展、市場秩序等都須兼顧。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，被提名人王怡惠（圖）表示，過去擔任研究單位人員，對通傳政策也比較不陌生，在電信研究上著墨較多，產業發展、市場秩序等都須兼顧。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，被提名人之一、有法律背景的王正嘉（圖）指出，自身專長包括刑事法、新科技與刑法等，在網路相關規範是有需要多加強一點。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
立法院交通委員會16日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，被提名人之一、有法律背景的王正嘉（圖）指出，自身專長包括刑事法、新科技與刑法等，在網路相關規範是有需要多加強一點。中央社記者張皓安攝 111年5月16日
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