保障消防醫護 藍委提修法民眾需據實告知接觸史

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國民黨立委洪孟楷（右2）、林為洲（左2）等人17日在立法院舉行記者會，指出國內COVID-19疫情嚴峻，消防人員任務加重，更面臨民眾不願告知TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史）情形，染疫風險高，盼朝野支持修法，保障第一線消防救護人員。中央社記者王騰毅攝 111年5月17日

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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨立委洪孟楷今天表示，現行傳染病防治法未規定民眾須向消防救護人員據實告知旅遊史、接觸史等，讓消防救護人員面臨染疫風險，更可能影響救護量能，他與蔣萬安等委員已提案修法，希望朝野共同支持。

國民黨立委洪孟楷、林為洲與消防員工作權益促進會監事廖順淋、秘書長朱智宇等人今天在立法院召開「救救119，疫情海嘯到，救護人員需要民眾誠實告知TOCC」記者會，而國民黨立委蔣萬安也透過視訊與會。

洪孟楷表示，現行傳染病防治法已規定，病人及家屬在接受醫療人員診療時，應據實告知病史、接觸史及旅遊史等事項，但消防救護人員卻未被納入，所以這是灰色地帶，沒有足夠的保障，就無法給第一線的消防救護人員最基本的保護。

洪孟楷指出，目前國內疫情嚴峻，消防救護案件持續增加，若民眾未能在第一時間誠實告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史），救護人員將無法即時選擇相對應的裝備，更會面臨染疫風險，影響救災與救護能量。

洪孟楷表示，他與蔣萬安等人提案修正染病防治法，增列消防救護人員依法執行緊急醫療救護時，民眾及家屬應據實告知TOCC，違者最高可處一年有期徒刑。明天立法院社會福利及環境委員會也將排審，希望朝野都能有共識，共同支持將消防救護人員列入傳染病防治法受保護的對象。

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廖順淋指出，消防員在台灣一直肩負防災、救災及救護的工作，在執行救護任務時，不僅會接觸病患，也會在醫囑下進行緊急救護處置，承受感染風險，但緊急救護人員卻長期被排除在傳染病防治法的保障外，這對職業安全來講是不合理，希望能如同醫療人員，取得合理的工作保障。

林為洲表示，根據消防署統計，目前消防員累計確診462人，隔離累計904人，當消防員都紛紛確診時，誰來處理緊急救護的工作，所以保護各地的消防、緊急救護的量能很重要，修法也沒有侵犯到病人隱私權，也不至於擴大緊急救護員的權限。（編輯：郭無患）1110517