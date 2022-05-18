李鴻鈞：全心投入監院工作 積極進行人權外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北18日電）立法院全院委員會今天上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞。李鴻鈞在送抵立法院的口頭說明中指出，他將退出任何政黨活動，全心投入監院工作，未來將與監院同事積極進行人權外交，推進與人權組織、各國人權機構的國際交流。

他指出，未來他也會持續懷抱這樣的態度，與監察院同事一起積極進行人權外交，推進無論是與人權組織、各國人權機構、學者專家的國際交流。

立法院今天上午舉行全院委員會審查監察副院長被提名人李鴻鈞，依照人事同意權的全院委員會議事審查程序，李鴻鈞得先進行口頭說明，朝野立委再依序詢問李鴻鈞。

根據李鴻鈞送達立法院的口頭說明書面資料中，李鴻鈞在說明中除了先簡介成長背景與赴日求學及工作的經驗，也敘述他從政及擔任立委期間的經歷。他說，要做就做最好的，過去他是專職專業的立委，未來，期許也承諾自己會是稱職的監委。

李鴻鈞表示，未來進入監察院，他會堅守四個目標，分別是超越黨派、公正中立，追求公義、不問私利；恪盡職責，謹守分際；讓國家人權委員會更有力，以及強化交流與世界接軌。

他指出，超脫黨派、中立公正，監委不受外力干擾行使職權，是外界對監院最基本的要求，他將辭去親民黨秘書長職務，退出任何政黨活動，全心投入監院工作，依法行使職權。

李鴻鈞表示，過去在立院他擔任過台日交流聯誼會副會長、會長，對日本政界深刻認識，互動緊密也促成具體合作事項，也曾隨同出訪友邦，參與亞洲太平洋國會議員聯合會等國際會議，並兩度擔任亞太經濟合作會議（APEC）代表團顧問，讓他了解到國際交流的必要與對台灣的重要。

展望未來，李鴻鈞指出，他也會持續懷抱這樣的態度，與監察院同事一起積極進行人權外交，推進無論是與人權組織、各國人權機構、學者專家的國際交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李鴻鈞表示，雖然副院長非人權委員會當然委員，但他會襄助院長，持續促進監察院各單位與國家人權委員會業務合作交流，使監察院職權與人權職權相輔相成，形成嚴密保障人權防護網。

另外，他也指出，對於監院的功能與存廢，長期以來社會多有討論，在修憲程序完成前，他將依法行使職權，讓監院發揮應有功能，保障人民權益。監院也應站在國家、人民的角度，傾聽民意共識，汲取國際監察制度經驗，預為因應憲政體制的變動，確保制度轉換與功能承接的順暢。（編輯：楊凱翔）1110518