李鴻鈞：不反對廢監院 但國會應先討論改革

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（中央社記者王承中、王揚宇台北18日電）立法院今天上午舉行全院委員會審查監察副院長被提名人李鴻鈞。多名立委詢問，是否贊成廢除監察院；李鴻鈞表示，他不反對，但如果要把調查權移轉到立法院，要考量立法院的量能，他主張國會要先進行討論和改革。

立法院今天上午舉行全院委員會，審查監察副院長被提名人李鴻鈞，依照人事同意權的全院委員會議事審查程序，李鴻鈞得先進行口頭說明，朝野立委再依序詢問李鴻鈞。

時代力量立委邱顯智詢問時，提出一連串人權議題，要李鴻鈞表達立場，包括是否支持廢除死刑；李鴻鈞說，這題非常難答，也不是單純的Yes或No的問題，要考量現在社會的成熟度與共識度，因此他不能展現個人態度。

邱顯智列舉幾項爭議事件進行詢問，例如李鴻鈞的前新莊服務處主任涉及性侵等；李鴻鈞則說，在不對的時間做不做的事情，這不可原諒，因此他在第一時間就將這名主任開除。

至於是否支持廢除監察院，李鴻鈞說，他不反對。

國民黨立委李德維詢問，是否同意廢除監察院，李鴻鈞表示，並不反對，但調查權若要移轉到立法院，必須考量量能。

李鴻鈞說明，監察院功能在於彈劾、糾正、糾舉、審計，執行過程最重要的是調查權，去年監院收到人民訴願有1萬4000多件，其中人民訴願與彈劾又超過40%是司法案件，因此若廢監院，把調查權移轉到立法院，首先要考量到量能。

李鴻鈞表示，若廢除監察院，相關調查權因此移轉到到立法院，但行政責任確沒有一起過來，恐怕意義不大，且立委是否消化得了，都要一併考量。若立法院只有調查權，沒有彈劾權，該如何進行監督，國會要先進行討論和改革。

台灣民眾黨立委邱臣遠詢問，外界質疑監察院東廠化，變成打壓異己的工具；李鴻鈞指出，監委的職責就是要保持中立超然立場，憲法等也有明定，絕對不允許政治辦案。

國民黨立委曾銘宗詢問，監委依法獨立行使職權，但有人向他檢舉，監察院長陳菊有跟監委成立Line群組互通訊息，是否合適？李鴻鈞指出，如果Line群組有一定程度約束且不討論公事，他認為可以；但如果有介入公事，干涉獨立辦案空間，就應該廢除。

民進黨立委劉世芳詢問提到，黨團內部有一些聲音，有人質疑李鴻鈞家族涉及土地爭議。

李鴻鈞說，擔任立委時，就有很多流言，最常聽到的一句話就是「泰山的土地有一半是李委員他們家的」，但如果這是真的，他現在就是台灣首富。李鴻鈞表示，家族絕對沒有炒作土地。

此外，李鴻鈞也說，他擔任5屆立委，都公公正正做財產申報，「我絕對不隱瞞」。（編輯：楊凱翔）1110518