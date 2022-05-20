奉獻台灣逾38年 牧師何馬可伉儷取得身分證

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（中央社記者賴于榛台北20日電）內政部今天指出，牧師何馬可與配偶何路得關懷弱勢、關心學子，奉獻台灣逾38年，兩人已歸化中華民國國籍，並獲取歸化國籍許可證書、台灣地區定居證及國民身分證。

內政部上午發布新聞稿指出，嘉義縣長翁章梁與內政部戶政司長林清淇，今天致贈何馬可與其配偶何路得歸化國籍許可證書、台灣地區定居證及國民身分證，並對兩人愛台惠台，深耕鄉里，長年無私奉獻照顧弱勢及關心學子等善舉，表示肯定及感謝。

內政部說，何馬可與其配偶何路得自美國來台逾38年，曾在台灣城鄉間教會服務，深刻瞭解城鄉差距，自民國101年起協助嘉義縣雙福教會開拓大林好厝邊教會，並與大林地區中小學合作舉辦暑期營會，充實教育資源。

兩人也積極創立社區關懷組織「台灣豐收119」，內政部說，台灣豐收119在省道台1線及台19線沿途開拓60個據點，連結資源豐富的衛星教會認領，引介城市資源協助偏鄉民眾，藉由開拓據點照護需要幫助的獨居長者。

此外，內政部表示，兩人也與彰化縣大庄社區發展協會合作，辦理供餐、義剪等愛心服務，除照顧並協助低收入戶等弱勢族群，也教化邊緣學生。

內政部說，兩人永不停歇的奉獻精神，值得大家鼓勵與仿效，期盼社會大眾見賢思齊，並引發良善的循環與迴響。（編輯：蘇志宗）1110520