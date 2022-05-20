蔡總統就任6週年 原民政策主張達成率逾8成

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）原民會表示，今天是總統蔡英文就任滿6週年，原民政策主張達成率超過8成，近年並制定原住民族語言發展法等，而修正原住民保留地禁伐補償條例部分條文後，補償區域增近6萬公頃。

原民會今天發布新聞做出以上表示。原民會並製表羅列蔡總統6年任內通過的相關法案，包含制定「原住民族語言發展法」、制定「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例」、修正「原住民保留地禁伐補償條例」、修正「原住民族教育法」，以及修正「山坡地保育利用條例」等5種。

同時表列前總統馬英九民國97年到105年任內通過的相關法案，包含制定「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」、制定「原住民族委員會組織法」及制定「原住民族委員會文化發展中心組織法」等3種。

原民會舉例，原住民保留地禁伐補償條例在108年修正，擴大補償範圍至都市計畫區、國家公園、保護區，增加補償區域近6萬公頃，每年補償金額將近新台幣18億元，105至110年累計補償已逾82億元，受益族人超過4萬2000人，讓原住民族土地正義進一步獲得確認。

布建文化健康站方面，原民會說，改以長照服務發展基金支應財源，預算經費從每年9500萬元提高到12.58億元，文健站因此從98年的74站，成長到111年的473站，照顧長者數目從2700人提高到1萬4800多人，同時進用青年族人服務部落長者，提升照護服務質量。

還有95年起，將原由內政部主管的原住民保留地，移由原民會主管，山坡地保育利用條例第37條於108年修正後，免經5年等待期，可直接取得原住民保留地所有權，修法後完成超過3萬5000筆土地所有權登記，面積超過1萬2000公頃，使原住民保留地總面積超過26萬公頃，較往年績效提高2.5倍，並持續增長中。

原民會最後表示，原住民族語言發展法在106年公布施行後，原住民族語言不僅具有國家語言地位，年度預算增加10倍，族語教師改為專職、全國各地設置語推人員、輔導各族成立語推組織，補助原住民族廣播電台跟原住民族廣播電台播放族語節目逾50%，並捐助成立財團法人原住民族語言研究發展基金會，提升原住民族語言的保存、維護與發展。（編輯：陳政偉）1110520