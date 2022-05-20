年底九合一 直轄市長選舉保證金降為150萬

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（中央社記者賴于榛台北20日電）中選會今天舉行委員會議，經參酌各方意見及歷屆地方公職人員選舉候選人登記保證金數額，決議今年九合一大選，直轄市長選舉候選人登記保證金從新台幣200萬元，調降為150萬元。

中選會下午發布新聞稿指出，今天委員會議審議通過民國111年直轄市長、直轄市議員、縣長、市長、縣議員、市議員選舉候選人登記應繳納保證金數額，將於發布候選人登記公告中載明。

中選會表示，委員會議審議通過的保證金數額，分別為直轄市長選舉候選人保證金150萬元，直轄市議員選舉候選人保證金20萬元，縣長、市長選舉候選人保證金20萬元，縣議員、市議員選舉候選人保證金12萬元。

另外，鄉、鎮、市民代表以及直轄市山地原住民區民代表候選人保證金5萬元，村、里長候選人保證金5萬元。

對於直轄市長選舉候選人登記保證金自200萬元調降為150萬元，中選會說，為妥適制訂合宜的候選人登記保證金數額，4月21日曾召開「地方公職人員選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會」。

中選會說，當天包含學者專家、立法院黨團、內政部、直轄市政府、議會、選舉委員會及部分縣、市政府、議會、選舉委員會皆與會。

中選會表示，鑒於各界對歷屆直轄市長選舉候選人登記保證金屢有應予檢討的意見，加上公聽會與會人員多數意見也認為有適度調降必要，因此今天委員會議參酌公聽會與會人員意見，以及歷屆地方公職人員選舉候選人登記保證金數額後，決議今年直轄市長選舉候選人登記保證金定為150萬元。（編輯：謝佳珍）1110520