吳釗燮：續爭取參加IPEF 期待台美深化經貿關係

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（中央社記者賴于榛台北24日電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣會繼續爭取參加「印太經濟架構」（IPEF），同時，也期待行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪團隊後續的密切磋商，深化台美經貿關係。

吳釗燮今天出席2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式，並於開幕式後接受媒體訪問。

對於台灣今年爭取參與世界衛生大會（WHA）的部分，吳釗燮說，很多人注意到，今年超過3000多位各國國會議員以及行政部門等透過不同方式支持台灣，且有更多國家、更高層級人士以更強烈語氣為台灣爭取參加WHA，顯示國際對台灣爭取參與WHA的支持力道大於以往。

吳釗燮說，高度感謝這些支持的聲音，但台灣今年仍未收到邀請函，政府不會因今年的各界支持就滿足，會繼續努力爭取全球更多國家、更高層級人士的支持。

他也表示，台灣今年無法參加WHA的唯一原因就是中國，中國聲稱照顧台灣民眾權益，但這是大家都知道的謊話，甚至中國也宣稱可以代表台灣參加國際組織的國際活動，而這也是謊話，因為只有台灣民主選出的政府，才有權利在世界上替台灣發言。

對於台灣未被納入首輪IPEF名單，吳釗燮則說，美國已表達，IPEF平台對外開放，不會排除包含台灣在內的任何國家，政府將會繼續爭取參加IPEF。

鄧振中日前與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，並約定數週內再次會談。吳釗燮說，雙方團隊會很快密切磋商，深化台美經貿關係，政府也對此抱持高度期待，將做好準備，讓台美經貿關係更加密切。

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對於美國總統拜登昨天的保台言論，吳釗燮表示，感受到美國對台灣支持力道越來越強，美國在台灣關係法以及6大保證之下的相關承諾也一直都非常強勁，包含美國官員也持續表達對台灣的支持堅若磐石。

他說，台灣將持續與美方討論增進關係，尤其是安全部分，不過從俄烏戰爭可以看出來，烏克蘭有自我防衛決心，先自助而後人助，台灣也要展示高度自我防衛的決心，從各種不同層面強化台灣自我防衛能力，才是捍衛台海和平穩定，以及區域繁榮的最佳方式。（編輯：林興盟）1110524