行政訴訟法修法 司法院：民眾便利性不會打折

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（中央社記者王揚宇台北25日電）外界質疑司法院所提行政訴訟法修法，將在高等行政法院下設地方行政訴訟庭，恐影響人民爭取權利。司法院祕書長林輝煌今天說，民眾的訴訟便利性不會打折，會用巡迴法庭、線上起訴、遠距審理等方式處理。

立法院司法及法制委員會今天併案審查司法院函請審議行政訴訟法部分條文修正草案等案，林輝煌等人列席報告，並備質詢。

司法院所提書面報告指出，為落實司法改革國是會議決議，第一審行政法院為事實審中心，最高行政法院為法律審，專注於重要的法律解釋與適用，並統一法律見解。

司法院表示，行政法院的審級分工宜將事件分流，形塑堅實的第一審行政法院，與發揮法律審功能的最高行政法院為目標，讓原分散於各地方法院的行政訴訟庭，改於高等行政法院增設地方行政訴訟庭。在訴訟法上，地方行政訴訟庭相當於「地方行政法院」的審級。

委員會進行的同時，台灣陪審團協會等民間團體在立法院中興大樓召開記者會，提出反對廢除地方法院行政庭、應逐步先擴大法律扶助等訴求。

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時代力量立委邱顯智質詢時則提到，這次修法要讓本來在各地方法院的行政訴訟庭，移轉到3個高等行政法院並設立專庭，這對人民會造成很多不便，例如新竹市民跟新竹監理站有罰單上的爭議，原本是在新竹地方法院處理，但如果修法通過後，將改到位於台北市士林區的台北高等行政法院開庭。

林輝煌說，民眾的訴訟便利性不會打折，因為在修正草案中，有設計巡迴法庭、遠距審理等措施，也會尊重當事人的意願，如果想在原本的地方法院開庭，若時間約好，高等行政法院的地方行政訴訟庭法官，將到地方法院開庭，因此不會影響民眾權益。（編輯：黃國倫）1110525