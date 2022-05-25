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2022九合一選舉
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2022九合一選舉2/167

民進黨桃園市長選舉布局 鄭運鵬：底牌一定有我

2022/5/25 15:18
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（中央社記者王揚宇台北25日電）外界關注民進黨要推派誰參選桃園市長、何時會掀底牌；在地民進黨立委鄭運鵬今天受訪說，底牌有好幾張，他是民進黨在桃園市最資深的立委，「底牌一定有我」。

新竹市長林智堅是否轉戰桃園市長選舉，引發外界關注；鄭運鵬今天接受媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到民進黨目前桃園市長的提名進度等議題，作上述表示。

在桃園市長選舉部分，鄭運鵬說，民進黨有好幾張底牌，跟以前的選舉相比，現在的選舉是要能夠短打，而且直轄市長、縣市長提出的人選，也不會是大家不認識的人，因此提名不用急。

鄭運鵬指出，他是民進黨在桃園市最資深的立委，「民進黨的底牌永遠有一張是鄭運鵬，這是我的責任」，這一次也「一定有我」；如果有比他強的人選，他也歡迎。

此外，鄭運鵬今天也在立法院接受媒體聯訪，被問到有報導稱，林智堅將選桃園市長，甚至日前他與林智堅、桃園市長鄭文燦曾經會面。

鄭運鵬表示，民進黨中央黨部對桃園市長的提名，黨內徵詢程序都還沒開始，甚至因為疫情關係，選對會也都沒召開，他也認為在疫情高峰期間，的確不宜有太大選舉動作，這是正確的做法。

鄭運鵬表示，昨天報導內容提到他與鄭文燦及林智堅，日前私下碰面，其實在報導之前的很長一段時間，即使他們3人都是中常委，卻連3人碰到的公開場合也沒有，2位市長都忙於疫情，所以報導內容並不是事實。

鄭運鵬說，如果民進黨提名他參選，他的責任就是一定有勝選的把握，但對於桃園市長的選舉，除了在疫情期間不宜太早啟動，他認為鄭文燦執政滿意度很高，更不急著提名。（編輯：林興盟）1110525

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