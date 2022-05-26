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朱立倫6/2赴美訪問 將在布魯金斯研究院發表演說

2022/5/26 12:40
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨主席朱立倫預計6月2日訪美，行程包括拜會美國國會、國務院、國安會、國防部等單位，也將到華府重要智庫布魯金斯研究院發表演說，探討國際局勢，以及台美關係的未來。

朱立倫上任國民黨主席後，非常重視對美關係，因此除了重新恢復駐美代表處外，也積極規劃訪美行程，最終確定於6月2日赴美展開為期12天的訪問，將走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山等地，與美方官員會面，拜訪僑社。同時也會為國民黨駐美代表處揭牌。

據了解，朱立倫此行將拜會美國國會、國務院、國安會、國防部等單位，也會造訪史丹佛大學胡佛研究所，以及拜會華府地區重要智庫，如傳統基金會，也會拜訪美國東、西岸的僑社；其中，朱立倫此行會到華府的重要智庫布魯金斯研究院發表演說，內容包括探討國際關係，以及台美關係的未來等。

黨內人士表示，這次訪美最主要是表達國民黨對美關係及工作的重視，同時也與長期熟識的美方友人見面，並就雙方關切議題，如國際情勢、兩岸情勢、台灣未來挑戰等，向美方表達國民黨觀點及看法並交換意見。（編輯：蘇志宗）1110526

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