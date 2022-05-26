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郭耀煌月底歸建成功大學 政委人事將全面規畫

2022/5/26 16:01
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院政務委員郭耀煌已准辭，5月底將歸建校園。行政院發言人羅秉成今天說，郭耀煌留下的政委空缺，未來將做全面規畫，目前不會有人事異動；至於數位發展部長人選，將於確定後對外說明。

總統府24日發布總統令，郭耀煌已准辭職，自5月31日生效。羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，郭耀煌31日將歸建成功大學，今天是最後一次參加行政院會。

蘇貞昌說，郭耀煌2020年10月5日到職後，協助多項政務推動，數位發展部組織法也是其與立法院圓融溝通後通過，在前期籌備上非常盡心盡力。

他表示，郭耀煌也推動智慧機械、資安業務等，完成多項重要法案，包含太空發展法、國家太空中心設置條例等，都獲得立院三讀通過，非常感謝郭耀煌1年7個月的努力付出，也尊重其想要返回學校作育英才的心願。

蘇貞昌說，期待郭耀煌未來在不同崗位發展效力，也不吝對政府提出建言，祝福其順心如意。

至於後續是否會有人事異動，羅秉成說明，郭耀煌留下的政委空缺將連動後續人事，近期對政委的缺額不會有新的人事和安排，未來將做全面規畫。

對於數位發展部長人選，目前外界呼聲最高的是政院政務委員唐鳳，羅秉成則說，理解各界有期待和猜測，人選確定後將對外說明。（編輯：林興盟）1110526

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