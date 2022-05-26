林佳龍：打造Taipei+ 盡快布局首都圈聯合競選

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（中央社記者溫貴香台北26日電）無任所大使林佳龍今天表示，台北應從Taipei到Taipei+，追求大台北首都圈定位，作為引領台灣的國際都市；對於北北基桃選戰，民進黨可盡快布局最適當參選人，形成一個首都圈聯合競選，未來也可以聯合治理。

林佳龍被視為民進黨台北市長熱門人選之一，近期與智庫及學者撰寫「大台北首都圈12大市政願景」市政白皮書，將於近日內發表。

林佳龍下午出席萬座曉劇場開幕典禮暨記者會後受訪表示，台北市是台灣的首都，是北北基桃首都圈的核心都市；台北市要從A到A+、從Taipei到Taipei+，不僅要追求大台北首都圈的定位，更要讓全世界在疫情後，可以真正看見、需要且喜愛台灣。

對於衛福部長陳時中最近表現，林佳龍說，陳時中是一位非常好的政務官，不管做任何事情、可說是拚命三郎，以很負責任態度做好工作；不管未來角色是什麼，他對陳時中都有信心，「我們是一個團隊，未來也會密切地合作，共同來打拚」。

國民黨昨天提名立委蔣萬安參選台北市長，林佳龍表示，現在是防疫優先，民進黨的選對會將做通盤考量；民進黨應盡快在北北基桃布局最適當參選人，形成一個首都圈聯合競選，未來也可以聯合治理。

林佳龍說，蔣萬安是國民黨推出的優秀人才，未來政黨君子之爭，一起提出對城市發展的願景，某個程度來講，競爭對手也是未來能促進社會發展的合作夥伴；他是以這樣的態度看待政黨推出的參選人，競爭的同時，大家可以攜手推動城市與國家發展願景。

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若參選是否有把握拿下台北市，林佳龍認為，選舉就是尊重人民的選擇，從過去經驗可知道，情勢變化往往非常快；民進黨作為中央執政黨，要把政績做好以贏得人民的支持，在野黨則會提出好政見，把未來的選舉競爭，當作一種可以促進台灣發展的過程。

他指出，盡力而為、但也不用得失心太重，相信年底選舉結果是開放的，沒有人能夠預知結果，只有投票那一天，人民透過行動決定民主選舉的結果。（編輯：林克倫）1110526