民進黨：5大育兒措施 優於國民黨執政時期

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（中央社記者溫貴香台北26日電）國民黨今天召開記者會指出，台灣生育率下降是兩岸關係緊張所導致，民進黨晚間表示；政府推出5大育兒措施皆優於國民黨執政時期，請國民黨勿用歪邏輯噴政治口水，應一起成為育兒過程最堅強神隊友。

中國國民黨今天召開記者會指出，台灣生育率下降是總統蔡英文執政不力、兩岸關係緊張所導致，民進黨發言人李妍慧晚間表示，民進黨政府增加托育補助、育兒津貼加倍、不孕症補助以及各種加薪減稅措施，幅度都遠優於國民黨執政時期，請國民黨不要只會用兩岸關係緊張這樣的「歪邏輯」噴政治口水，邀請國民黨應該一起成為育兒過程最堅強的「神隊友」。

李妍慧說，民進黨政府推出各項有感育兒措施，以0到6歲的托育經費來說，2016年上任時的新台幣154億元，大幅增加到2022年800多億元。政府增加福利、照顧青年家庭，推動「0到6歲國家跟你一起養」等5大措施皆優於國民黨執政時期。

第一、加薪減稅減輕家庭負擔：連續6年調漲基本工資、軍公教等相關契約進用人員調薪4%，帶動企業加薪；調高所得稅4大扣除額，符合門檻的家庭可免繳所得稅。

第二、育兒津貼加倍：蔡政府執政後，於2018年8月全面實施育兒津貼每月2500元，之後分階段提高到每月3500元，今年8月提高到每月5000元。「育嬰留職停津貼」從薪資6成提高到8成。

第三、增加平價托育名額：0到2歲平價托育名額在蔡政府執政時期，比起2016年上任時，約增加8萬5000名；2到6歲平價教保名額，也較國民黨執政時期（2016年），約增加25萬5000名。

第四、增加托育補助、降低學費：0到2歲托育補助，今年8月起依性質分別調升為5500元和8500元；2到6歲繳交學費降低，今年8月起依性質再減為1000元、2000元、3000元，第2胎、第3胎以上再優惠，大幅減少家長負擔。

第五、擴大不孕症治療補助、打造親職友善環境：補助對象由低收入戶及中低收入戶，擴大到適用所有的不孕夫妻，讓更多人可以申請到首次最高10萬元的補助。此外，產婦及產婦配偶的產檢假、陪產檢及陪產假增加2天，並且增加產前檢查項目。這些措施都優於國民黨執政時期。

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針對國民黨提到的低薪資，李妍慧說，相較於前總統馬英九執政8年，實質薪資倒退，平均每年實質經常性薪資的成長率為「負」0.26%，綠色執政的2020年實質經常性薪資成長1.72%，創2000年以來最大的漲幅。

李妍慧表示，台灣面對少子女化的問題，這當中存在長期與結構性的因素，攤開歷年執政表現，國民黨不只執政時表現較差，現在還用兩岸關係等政治語言來扭曲事實。民進黨政府會繼續減輕年輕世代、想要生養下一代民眾的各種問題，用具體對策作為育兒「神隊友」。（編輯：蘇志宗）1110526