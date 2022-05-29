促轉會熄燈／促轉會30日解散 轉型正義工作不中斷

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（中央社記者葉素萍台北29日電）運轉4年的促轉會30日解散，代理主委葉虹靈說，對受難者平反的法制大致完備，並從幾百萬檔案建置轉型正義資料庫，此後由行政院統合各部會推動轉型正義；外界或許擔憂轉型正義工作中斷，但可以把擔憂轉化為監督動力。

總統蔡英文2016年以「轉型正義」為主要競選政見之一，2017年立法院三讀通過促進轉型正義條例，2018年5月31日，促進轉型正義委員會正式掛牌。

促轉會上路不久，卻因時任促轉會副主委張天欽擬推動「除垢法」、促轉會升格變東廠等言論，掀起滔天巨浪，重創促轉會形象。

歷經4年運作，促轉會明天將拆下招牌、結束任期；後續由行政院統合各部會持續推動轉型正義。

在任務結束前，促轉會交出177萬字的任務總結報告，其中，包括2萬多名威權統治時期政治案件當事人名單，以及1994名政治案件審判決策者名單。

促進轉型正義委員會30日解散，後續將由行政院統合各部會持續推動轉型正義，行政院人權與轉型正義處預計6月掛牌。圖為促轉會代理主委葉虹靈翻閱一本本總結報告，內容表格顯示已結案案件。中央社記者趙世勳攝 111年5月27日

葉虹靈接受中央社記者訪問提到，國家要給歷史一段交代，名單中可以看出多少人受難、他們是什麼人、年齡、族群、籍貫，這些會推進民眾對轉型正義的理解。

立法院日前三讀通過修正促進轉型正義條例部分條文、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例等條文。

葉虹靈說，這是國家第一次處理受難者財產返還的議題，這是過去法制做不到的，前輩與家屬心心念念的賠償事宜、對受難者的平反，法制大致完備了。

葉虹靈指出，促轉會這4年也完成基礎建設，包括從幾百萬檔案裡面建置轉型正義資料庫，讓以受難者為中心的查詢變得非常便利，並把審判流程完整地做出來；這些基礎建設作為探索歷史森林的地圖，將會逐漸開花結果、發揮影響力。

不過，葉虹靈也遺憾地說，轉型正義工作來得太晚，這4年持續有前輩凋零、來不及看到自己的案件被平反；壓迫體制亦是如此，高階官員大多凋零，只找到中後期參與者，但他們對經手個案不是記憶衰退、就是選擇避談。

政大法律系副教授林佳和認為，促轉會這4年做了不少事情，例如司法平反案有將近6000件，處理威權象徵也做了很好的準備工作，包括中正紀念堂何去何從、清查全國中央地方威權象徵、法律制度的準備，此後重點在於行政、立法部門如何銜接。

林佳和舉例，依照被害者權利回復條例，當年被不法沒收的人民財產要歸還人民，接下來如何歸還？當年很多土地是被國防部拿走，很多國有財產在財政部下，未來怎麼處理，均考驗行政部門。

林佳和說，政治檔案是另一個典型例子，許多政治檔案不斷受到國安局、調查局阻礙，當有促轉會專門聚焦政治檔案都這樣了，接下來沒有促轉會，一切回復國發會檔案局，要如何面對國安、調查單位，很難令人樂觀。

林佳和指出，轉型正義沒有回頭路，只能拚命往前，他不會說推動轉型正義會報形式一定不好，也不會說很多業務回歸各部會，各部會一定做不來，現在都言之過早，但只能說「許多人樂觀不起來」；此後就看行政與立法部門怎麼做，「想做一定找得到方法，不想做一定找得到藉口」。

促轉會業務未來將由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接。

葉虹靈說，外界擔心「一化多、多化無」，轉型正義工作可能中斷，但她認為，下半年轉型正義工作勢必要經過轉軌，接下來給部會一點時間，外界有擔憂是正常，但應該把擔憂轉化為持續監督的動力。（編輯：林克倫）1110529