促轉會熄燈／行政院人權處搭配轉型正義會報 強化移除威權象徵

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（中央社記者賴于榛台北29日電）促轉會30日依法解散後，行政院人權與轉型正義處預計6月掛牌，並設推動轉型正義會報；行政院表示，將藉由垂直整合來強化移除威權象徵等執行面工作，未來中正紀念堂如何轉型將在會報定奪。

因應促轉會解散，行政院設立人權與轉型正義處，並將設推動轉型正義會報，由行政院長蘇貞昌擔任召集人。行政院發言人羅秉成告訴中央社記者，人權處正在安排相關人事與辦公處所，預計6月掛牌，擬訂設置要點後，將成立推動轉型正義會報。

至於包含平復國家不法及識別與處置加害者、清除威權象徵、保存不義遺址等業務，在促轉會解散後，預定由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6部會承接。

羅秉成說，轉型正義任務若僅單純分配到6個部會，設計上恐會分散轉型正義的重要性，因此行政院成立人權處與推動轉型正義會報，以院級高度處理轉型正義議題。

他表示，促轉會是獨立機關，要主責跨部會協調不容易，任期內在移除威權象徵、保存不義遺址當然有成績，但確實也受限於人力、時間與協調層級。

羅秉成說，過去在沒有統合機制情形下，促轉會與部分部會的橫向聯繫會有困難，推動速度無法加快，但未來行政院人權處搭配推動轉型正義會報後，處理跨部會議題就能藉由垂直整合高度，強化移除威權象徵、保存不義遺址等執行面工作。

知情官員表示，未來轉型正義涉及跨部會業務，擬由人權處及其督管政委協調，但若是中正紀念堂轉型等重大個案或議題，預計會在推動轉型正義會報處理，由院長拍板。

官員說，中正紀念堂轉型議題較為複雜，包含內部銅像屬於內政部負責移除的威權象徵，管理機關則是文化部，若要轉型也涉及「國立中正紀念堂管理處組織法」須修法；目前雖未確定轉型方向，但因複雜度較高，須透過推動轉型正義會報討論，形成共識。

另外，促轉會在總結報告中提出多項修法建議，官員表示，未來將在推動轉型正義會報處理。（編輯：林克倫）1110529