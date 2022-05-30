監委巡察台北市 關切北水南送實際支援比例

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（中央社記者陳俊華台北30日電）監委蕭自佑、賴鼎銘今天巡察台北市時指出，受極端氣候及降雨區域不均等因素，影響每人每年平均可分配水量，台北近年配合北水南送計畫，監委關切實際支援其他區域的比例等相關議題。

賴鼎銘、蕭自佑透過新聞稿表示，今天到台北市巡察，先到台北自來水事業處（北水處），聽取北水處簡報有關台北水源、供水管網、配合北水南送相關計畫等議題，隨後，實地視察北水處監控中心實際調控水源情形。

監委指出，台北近年配合北水南送計畫，雖有透過翡翠水庫、南勢溪等水資源，支援其他區域供水情形；但近年受極端氣候影響，降雨強度雖有更強趨勢，降雨區域仍分布不均，再加上河短流急等因素，深深影響每人每年平均可分配水量。因此，台北水資源管理及現況，仍有待釐清。

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監委關切，翡翠水庫與南勢溪實際支援其他區域的比例、翡翠水庫每年放流量與清淤作業、台北供水管材質特性與使用年限、每年用水人口與管線汰換率間關係、緊急維生給水機制、防災地下水井分布位置、智慧水錶斷訊後應變機制、家戶直飲水規劃進度、支援其他區域的管線漏水狀況等議題，請北水處會後提供相關書面說明資料。

監委指出，此外，近期適逢防汛期間，提醒北水處應持續妥適處理各項細節，以維護民眾權益。（編輯：林興盟）1110530