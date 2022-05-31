達克沃絲年內二度來訪 民進黨：見證台灣對民主堅持

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（中央社記者葉素萍台北31日電）美國聯邦參議員達克沃絲率團訪台，民進黨發言人謝佩芬今天說，誠摯歡迎高度友台的好朋友在不到一年內二度率團來訪，很高興這次達克沃絲在台灣有更充裕時間，親眼見證台灣對民主、自由、人權堅持，並為台美友好的情誼再添佳話。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）昨天至6月1日率團訪台。

謝佩芬透過新聞稿表示，民進黨誠摯歡迎高度友台的好朋友在不到一年內二度率團來訪，讓人倍感親切。

她說，去年6月，台灣疫情嚴峻之際，達克沃絲與美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）3人搭乘軍機訪台，宣布捐贈台灣疫苗，達克沃絲並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，當時展現的及時幫助與堅定情誼，讓台灣人民非常感動。

謝佩芬表示，達克沃絲身為「參議院台灣連線」的成員，長期堅定支持台灣。例如，2021年7月提出、後納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA 2022）通過立法的「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），以及日前提出的「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），都是達克沃絲的提案，民進黨對此深表感謝。

謝佩芬進一步指出，民進黨非常歡迎達克沃絲再度來訪，很高興這次達克沃絲在台灣有更充裕的時間，親眼見證台灣對民主、自由、人權的堅持，並為台美友好的情誼再添佳話。（編輯：楊蘭軒）1110531