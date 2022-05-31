立委王婉諭確診 轉至加強型防疫旅館隔離

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（中央社記者王揚宇台北31日電）世衛立委視導團成員之一、27日回到台灣的時代力量立委王婉諭，今天在臉書發文指出，台北市衛生局下午與她聯絡，表示收到她的PCR陽性報告，「我確定是確診了」。

王婉諭也說，稍早她坐上防疫計程車，轉移到加強型防疫旅館繼續進行隔離；所幸目前身體症狀緩和，且返國本來就要隔離7天，所以工作也沒有受到太大影響。

2022年世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦登場，由立委林靜儀、王婉諭、陳玉珍與李德維組成的世衛立委視導團，21日抵達日內瓦機場，訪問瑞士並推動國會外交。

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王婉諭今天近中午時曾在臉書發文提到，27日回到台灣後，在防疫旅館進行入境7+7居家檢疫；從27日落地PCR 採檢至今，反覆查了好幾次健保快易通，都還沒收到採檢結果，30日卻先收到確診的隔離通知書等語。

不過，王婉諭傍晚再於臉書發文更新後續，並宣布確診消息。她說，這幾天大概是上任兩年多來、睡最飽的時候，從瑞士回來有很多收穫，趁著隔離這段時間好好整理一下，再來跟大家報告。（編輯：林克倫）1110531