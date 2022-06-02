總統府駁染疫達1/3 中市府：比例定義界線不同

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市長盧秀燕指出總統府的確診人數達1/3，總統府回應染疫約14.7%。台中市新聞局長鄭照新今天表示，總統府計算母數列入外包廠商，比例定義界線與法定編制不同。

台中市長盧秀燕1日在台中市議會備詢時指出，總統府有450名人員、140人確診，占1/3。總統府發言人張惇涵在臉書回應，截至5月31日為止，包括總統府、國安會、外包廠商、憲兵營、警衛室，總計確診人數為171人，占所有單位總人數1162人約14.7%。

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鄭照新今天接受媒體聯訪指出，盧秀燕在議會答詢引用的確診人數為總統府公布的公開資料，總統府組織法設3局3室3處及法規委員會，法定編制員額職員自401人至469人，此乃盧秀燕所引用母數的依據。

鄭照新表示，張惇涵所計算的母數列入「外包廠商」等，比例定義界線與法定編制不同，台中市政府尊重。盧秀燕在議會答詢時引用此數據，用意在強調，市議員質詢請多以同理心理解，中央地方行政機關同舟一命，共同面臨疫情挑戰，沒有任何機關需要因為確診而被責難，共同的敵人是疫情，不是彼此。（編輯：謝雅竹）1110602