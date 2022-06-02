雲林同鄉會促徵召林佳龍 參選台北市長

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（中央社記者郭建伸台北2日電）大台北地區的雲林同鄉會社團今天發表聯合聲明，呼籲民進黨主席蔡英文徵召無任所大使林佳龍參選台北市長。台北市雲林同鄉總會前理事長陳義雄說，這局若要贏，一定要推出對的人，不是推出自己人。

雲林鄉親同心會會長丁文祺、新北市雲林同鄉會前理事長洪炎輝、台北市雲林同鄉總會前理事長陳義雄等人，今天偕雲林鄉親舉行記者會，發表「給蔡英文總統的一封信」聯合聲明。

聯合聲明指出，2022年底的九合一選舉，台灣即將誕生新的地方縣市領導人，後疫情時代國際城市的觀光經濟發展是重點，台北是台灣首都，未來將跟國際競爭，也是台灣城市的領頭羊；台北需要一位有治理經驗、懂產業需求、重文化發展、會防疫部署，有國際格局的首長。

聯合聲明指出，綜觀上述條件，向蔡總統聯合推薦共同支持的雲林子弟林佳龍，期待蔡總統慎重考慮徵召林佳龍代表民進黨參選台北市長。

媒體詢問，民進黨若提名衛生福利部長陳時中參選，台北的雲林同鄉是否不支持。丁文祺表示，他沒辦法回答這個問題，因為選舉是自由選擇；如果提名林佳龍，雲林同鄉會將出力表態，但若不是提名林佳龍，雲林同鄉會就不會有什麼動作。

若民進黨提名林佳龍，對決國民黨台北市長參選人蔣萬安獲勝機率有多少。陳義雄表示，台北市已經20幾年沒有民進黨籍市長，提名人選非常重要，「這局若要贏，一定要推出對的人，不是推出自己人。」（編輯：謝佳珍）1110602