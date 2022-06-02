立委爆裝潢蟑螂出沒 消保處：可公告業者名稱

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（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨立委許智傑等人今天召開記者會說，接獲陳情，近期裝潢蟑螂出沒，導致多名民眾受害，初估受害金額超過新台幣2000萬元，呼籲大家多加注意，政府也要解決亂象，保障民眾住的權益。

受邀出席記者會的行政院消費者保護處簡任秘書陳星宏說，根據消費者保護法規定，若真的有坑殺無辜消費者情況，不管是地方或中央，都有可以處理的手段，必要時也可以公告業者名稱。

民進黨立委許智傑、林楚茵及無黨籍高雄市議員黃捷，今天與「裝潢受害者集結號」代表在立法院召開記者會，說明訴求。

許智傑說，近期裝潢蟑螂案件頻傳，而營建署有室內裝修業者登記查詢系統，但無法得知業者是否有重大違法等紀錄，導致使用率極低，也無法保障民眾權益。

許智傑說，根據「裝修受害者集結號」連署人統計受害金額，保守估計已超過2000萬元；此外，依據行政院消費者保護會統計的工程消費申訴數據，自民國110年12月至今半年期間，全台就高達184件糾紛，平均每天就一件工程消費糾紛。

許智傑呼籲，目前社團法人台灣住宅品質消費者保護協會提供住保履約申請，可給予雙方更多保障，內政部營建署則可下載「設計委託及工程承攬契約書範本」，提供有需要的民眾多加使用。

多名陳情人也在會中出示裝潢蟑螂施工的照片，包括品質粗糙、管線外露、垃圾滿布等，讓他們必須花費大筆金額進行修繕及另尋租屋處。

林楚茵說，主管機關審核相關公司登記時，必須確實查核該登記地址是否時常更換公司名稱，以及負責人過去有無相關訴訟紀錄等，防止這類更名漏洞所衍伸出的問題。

黃捷表示，政府必須審核有裝修與施工執照的合格裝修公司，或透過社團法人台灣住宅品質消費者保護協會的住保履約，幫助民眾杜絕不肖業者。

陳星宏表示，關於相關契約問題，消保會有責成內政部營建署，趕快將住宅裝修或裝潢的定型化契約範本，提升到法規位階。

營建署建築管理組專門委員陳威成說，原有的室內裝修契約範本可能不足夠，因此現在正擬定應記載事項等內容，會盡速訂出。（編輯：蘇志宗）1110602