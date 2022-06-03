朱立倫：歡迎台美更多合作 不會因中共立場退縮

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席朱立倫赴美訪問，他今天表示，國民黨親美立場沒變，非常歡迎美方跟台灣提高更多合作、更高層級的交流；不會因為北京的立場或中共的立場，有任何退縮，只要對台灣有利，都會堅持到底。

朱立倫2日率團展開為期11天的訪美行，訪美團於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場，超過20名海外黨員及僑胞到場接機，朱立倫表示，感謝僑胞熱情歡迎接待，很高興再度拜訪美國，也高度期待與廣大海外黨員及僑胞們共同相聚、交流意見。

朱立倫至舊金山聖瑪莉公園國父銅像獻花致意後也召開國民黨訪問美國代表團記者會，他表示，這次來美國最重要的目的，就是國民黨在華府駐美代表處要重新開幕；也要讓美國朋友、全世界朋友，聽到國民黨聲音，了解國民黨從頭到尾 一致親美立場沒有改變。

朱立倫也說，國民黨親美的立場沒有改變，但國際局勢不斷在改變，不管從過去熱戰到冷戰，再到開啟交流，或國際上的合作，都不斷在改變；而台海關係也是瞬息萬變，國民黨捍衛中華民國、保衛台灣，這立場絕對不會改變，對於自我國防的要求、保衛台灣力量的增進，這點立場也跟美方想法一致。

朱立倫指出，同時兩岸之間要保持對話，而不是只是對抗，要交流不要一直交惡；這些立場也跟美國總統拜登、國務卿布林肯談話相互一致，秉持這樣的立場，相信美方的朋友也會了解到，在親美立場外，不斷溝通協調，有交流管道或溝通管道，總是能避免戰爭與衝突。

朱立倫強調，國民黨作為中華民國最主要政黨，一定歡迎包括美國在內的全世界跟台灣有更密切關係，美方跟台灣政府提高更多合作、更高層級的交流，都非常歡迎，不會因為北京的立場或中共的立場，有任何退縮。只要對台灣有利，對全體中華民國國民有利，一定堅持到底。

朱立倫表示，台美關係的提升，不只是民進黨政府，在前總統馬英九執政時也不斷提升，希望未來2024年國民黨重返執政，密切合作關係能不斷提升；國民黨不是只是會依賴台美關係而已，在區域安全、兩岸和平上，不會只依賴台美關係，也會扮演重要角色，至少是和平促進者，不會是麻煩製造者。（編輯：黃國倫）1110603