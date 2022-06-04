更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪
國際

專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲
國際

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

新女性巡迴展開幕 林佳龍盧秀燕同台肯定呂秀蓮

2022/6/4 13:22（6/4 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由前副總統呂秀蓮（左4）主辦的「新女性Her-Story 50週年巡迴展」4日起在文化部文化資產園區展出，前交通部長林佳龍（左2）、台中市長盧秀燕（左5）都出席開幕式。中央社記者郝雪卿攝 111年6月4日
由前副總統呂秀蓮（左4）主辦的「新女性Her-Story 50週年巡迴展」4日起在文化部文化資產園區展出，前交通部長林佳龍（左2）、台中市長盧秀燕（左5）都出席開幕式。中央社記者郝雪卿攝 111年6月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中4日電）由前副總統呂秀蓮主辦的「新女性Her-Story 50週年巡迴展」今天在台中市開幕，前交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕都出席，肯定呂秀蓮推動新女性運動及台灣民主的貢獻。

「新女性Her-Story 50週年巡迴展」今天起在文化部文化資產園區藝文展覽館B展出到29日，呂秀蓮、林佳龍、盧秀燕、唯心聖教創辦人混元禪師、前國防部長蔡明憲、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙等人都出席開幕儀式，展出50年前呂秀蓮如何推動新女性主義，以及台灣民主化與國際化經歷等文物。

呂秀蓮在會中接受媒體聯訪時指出，人類文明不容許任何形式的暴力及戰爭，盼從台灣開始，形成台灣新共識，以統合觀念與許多國家加強互助及合作，就可避免不必要的誤會，終結所有戰爭。

呂秀蓮表示，在2024年台美都會因總統選舉而呈現權力真空，必須先做好和平，讓中國沒有理由動武，讓美國可以安心繼續維持民主，但人民必須展現更多智慧及團結，因此今天這個展覽，由林佳龍及盧秀燕前後任的藍綠台中市長一起來，非常有意義，今天也是六四紀念日，拒絕任何形態的六四悲劇再發生，台灣絕對是最好的表率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林佳龍致詞指出，呂秀蓮不僅是台灣的民主前輩，更是人權鬥士，從「新女性到新台灣」，至今台灣的人權內涵已更加豐富，進化成性別平權、多元認同的議題，回顧來看讓台灣這艘人權、自由、民主、和平的「人類的方舟」要航向世界，重點在於對人權的保障能夠對世界有更大的貢獻，成為「TAIWAN CAN HELP」，與世界和平共好。

盧秀燕則致詞表示，這項展覽是呂秀蓮一生奮鬥展，呂秀蓮是台灣女性先驅者，推動新女性運動終其一生不改其志，讓台灣民主及女權大大提升，台灣女性可以擔任副總統、總統及6都市長，呂秀蓮功不可沒，呂秀蓮超越黨派，永遠為台灣奮鬥，她藉此向呂秀蓮致敬。（編輯：李錫璋）1110604

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族