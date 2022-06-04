新女性巡迴展開幕 林佳龍盧秀燕同台肯定呂秀蓮

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由前副總統呂秀蓮（左4）主辦的「新女性Her-Story 50週年巡迴展」4日起在文化部文化資產園區展出，前交通部長林佳龍（左2）、台中市長盧秀燕（左5）都出席開幕式。中央社記者郝雪卿攝 111年6月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）由前副總統呂秀蓮主辦的「新女性Her-Story 50週年巡迴展」今天在台中市開幕，前交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕都出席，肯定呂秀蓮推動新女性運動及台灣民主的貢獻。

「新女性Her-Story 50週年巡迴展」今天起在文化部文化資產園區藝文展覽館B展出到29日，呂秀蓮、林佳龍、盧秀燕、唯心聖教創辦人混元禪師、前國防部長蔡明憲、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙等人都出席開幕儀式，展出50年前呂秀蓮如何推動新女性主義，以及台灣民主化與國際化經歷等文物。

呂秀蓮在會中接受媒體聯訪時指出，人類文明不容許任何形式的暴力及戰爭，盼從台灣開始，形成台灣新共識，以統合觀念與許多國家加強互助及合作，就可避免不必要的誤會，終結所有戰爭。

呂秀蓮表示，在2024年台美都會因總統選舉而呈現權力真空，必須先做好和平，讓中國沒有理由動武，讓美國可以安心繼續維持民主，但人民必須展現更多智慧及團結，因此今天這個展覽，由林佳龍及盧秀燕前後任的藍綠台中市長一起來，非常有意義，今天也是六四紀念日，拒絕任何形態的六四悲劇再發生，台灣絕對是最好的表率。

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林佳龍致詞指出，呂秀蓮不僅是台灣的民主前輩，更是人權鬥士，從「新女性到新台灣」，至今台灣的人權內涵已更加豐富，進化成性別平權、多元認同的議題，回顧來看讓台灣這艘人權、自由、民主、和平的「人類的方舟」要航向世界，重點在於對人權的保障能夠對世界有更大的貢獻，成為「TAIWAN CAN HELP」，與世界和平共好。

盧秀燕則致詞表示，這項展覽是呂秀蓮一生奮鬥展，呂秀蓮是台灣女性先驅者，推動新女性運動終其一生不改其志，讓台灣民主及女權大大提升，台灣女性可以擔任副總統、總統及6都市長，呂秀蓮功不可沒，呂秀蓮超越黨派，永遠為台灣奮鬥，她藉此向呂秀蓮致敬。（編輯：李錫璋）1110604