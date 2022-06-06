棕櫚油恐生致癌物 衛福部會議不透明監院促檢討

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（中央社記者陳俊華台北6日電）監委田秋堇、蔡崇義今天說，加工食品中棕櫚油含量高，加熱過程會產生GEs，進入人體恐成致癌物；衛福部原訂要預告GEs限量標準，但召開產業聯盟說明會，程序未公開透明，應檢討改進。

監察委員田秋堇、蔡崇義透過新聞稿指出，過去調查時發現巧克力及其他加工食品中棕櫚油含量相當高，因棕櫚油加熱脫臭過程中會產生「縮水甘油脂肪酸酯」（Glycidyl fatty acid esters，簡稱GEs），進入人體後會產生致癌物質，國際癌症協會在民國89年已宣布GEs為2A級（極有可能為人類致癌物）。

監委表示，衛福部原定在108年10月預告訂定GEs限量標準，食藥署卻在109年1月14日召開產業聯盟說明會，與業者溝通討論後，延遲預告程序。

監委調查發現，那次會議中沒有消費者代表參與，未能通盤考量不同利害關係人意見，有違食品風險管制應進行風險溝通機制的意旨，且會議過程沒有任何錄音或逐字稿紀錄，程序未公開透明。監察院社會福利及衛生環境委員會日前審查通過田秋堇、蔡崇義所提調查報告，要求衛福部應檢討改進。

監委調查發現，市面上的加工食品幾乎都含棕櫚油，尤其泡麵、烘焙食品及零食餅乾等，9成以上都使用棕櫚油；速食餐廳販售的薯條、漢堡等產品，也都使用棕櫚油製造，廣泛存在食品中，因此訂定食品中的GEs限量，攸關民眾健康，有其必要性。

監委表示，為實現食品安全，應有各種制度性要求，例如決策程序需公開透明；決策程序的參與者，除業者以外，各種不同利害關係人，像是專家、消費者團體代表，也要共同參與。

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監委指出，食藥署只因業者提案，就暫不訂定GEs限量標準，導致成人及嬰幼兒食品GEs食安保障延遲1年，109年10月21日才開始進行法規命令的預告程序，且會議決策程序不夠透明，也沒消費者團體代表參與，有違食品風險管制應進行風險溝通機制的意旨，衛福部應檢討改進。

監委表示，食用油脂中，成人GEs的限量標準，終於在今年1月26日預告，將從113年1月1日實施；但為避免113年標準實施前，不符合歐盟標準油品轉輸入到台灣，食藥署應加強追蹤宣導、採取相關配套管理措施，並輔導業者二次精煉等加工作業、減少GEs含量，確保民眾食安。（編輯：林興盟）1110606