林佳龍促綠儘快提北市人選 邀蔣萬安談中正紀念堂

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無任所大使林佳龍（圖）7日到台北市中正紀念堂參觀常設展「自由的靈魂VS.獨裁者－台灣言論自由之路」，談起當年參與野百合學運，自己也是這張歷史照片中的一分子。中央社記者王騰毅攝 111年6月7日

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（中央社記者葉素萍台北7日電）無任所大使林佳龍今天赴中正紀念堂觀展，對於中正紀念堂轉型，他向立委蔣萬安喊話，說他身為學運世代代表，重返野百合學運發源地，期待來一場學運世代和蔣家後代的談心。林佳龍也說，民進黨應盡快產生台北市長人選，事不宜遲。

林佳龍說，讓台北做為台灣首都，帶動台灣世界好，這是他的夢想。不論他的角色是坐轎、抬轎、有沒有成為主角、配角。從學生時代以來，他的角色很開放，初心是人民要贏，要參選台北市長的人應該提出首都願景與未來想像，他的12堂課已經準備好了，民進黨還沒有徵召，他也不能夠停止腳步。

林佳龍今天赴中正紀念堂參訪常設展「自由的靈魂VS.獨裁者－台灣言論自由之路」。

林佳龍說，展覽第一張畫面就是32年前野百合學運時，廣場上群眾聚集聽演講，他也在其中，一晃就32年。台灣從野百合邁出民主化的第一步，現在台灣民主發展進入最後的一哩路「轉型正義」，今天看展好像穿越時空，回顧與展望。

他話鋒一轉提到，最近大家討論轉型正義，他有注意到國民黨台北市長提名人蔣萬安兩次談話，蔣萬安是蔣家後代的代表，他則是野百合學運世代的代表，兩人應該可以一起誠實面對歷史，共同走向未來，他想邀請蔣萬安坐下來談，兩人都是中生代，要為台灣下一代，奠定更好的民主發展基礎。

林佳龍說，蔣萬安4月份與6月份對於中正紀念堂的談話顯示，蔣萬安企圖做一些突破，認為這是開放的議題，但也許遇到反彈又退了回去，相當可惜。

林佳龍認為，蔣萬安的身分可以為台灣民主發展最後一哩路「轉型正義」代言，蔣萬安有天命，做為蔣家後代，若能夠走出來，對於轉型正義和解會有貢獻；他做為學運世代代表，重返野百合學運發源地，他也期待來一場學運世代和蔣家後代的談心。

林佳龍認為，中正紀念堂轉型，包括開放、平等、自由3個普世價值的元素。

被視為台北市長熱門人選的衛福部長陳時中，昨天被媒體問到民進黨將延到8月底再行提名作業一事時，陳時中表示，沒聽聞這個訊息，「別等我」。

林佳龍說，盡快產生候選人是比較負責任的，在野黨已經提名，沒有母雞，除了對小雞有影響外，市民也不知道這個政黨要主張什麼；民進黨不必再去思考其他限制或自我限制，應盡快提名產生候選人。（編輯：翟思嘉）1110607