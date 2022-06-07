綠委：台灣景氣好 基本工資6年來調漲25%全球罕見

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（中央社記者王揚宇台北7日電）外界關注最低工資法立法進度；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，行政部門尚未將草案送至立法院，即使還沒法制化，總統蔡英文上任6年來，基本工資幾乎年年調整，調漲約25%，這在全世界非常罕見。

蔡總統6日指出，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助；她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會。對於最低工資法立法議題，鄭運鵬表示，勞動部有預告立法，但版本還沒送到立法院，也有很多立委關心此議題，提出相關草案。

鄭運鵬指出，從蔡總統上任、民進黨執政後，最低工資即使沒有法制化，但法制內容和現在基本工資審議委員會差不多，而且蔡總統執政6年來，幾乎是年年調漲。

鄭運鵬說，從前總統馬英九於2016年交接給蔡總統開始，當時的基本工資為新台幣2萬8元，今年起已調高到2萬5250元，月薪基本工資調漲25%，而去年基本工資調漲4%多，台灣景氣非常好、獨步全球，不會造成企業主或工商協會出來抗議基本工資調太高、企業經營不下去等。

鄭運鵬也說，時薪部分從120元調高至168元，幅度甚至超過25%，因此基本工資在實質上，幾乎是年年調整。

關於最低工資法的立法，他指出，行政部門的版本還在研擬，而立法院未來審議時，要考量到企業主、外資、工商團體在最低工資法的調適上，能否比基本工資審議委員會有更高的作用等。

鄭運鵬最後提到，最近基本工資審議委員會要開會，各方判斷包含通膨、經濟成長等因素，今年也有機會繼續調整，即使沒有最低工資法，台灣基本薪資在6年內調高25%，這在全世界非常罕見，表示台灣景氣很好。

此外，媒體詢問，有報導稱台市長選戰，民進黨提名作業是否仍處於在「等一個人」。

鄭運鵬說，這是媒體操作，民進黨身為執政黨，不是在等誰，而是在疫情期間、社會還有恐慌狀況下，目前沒有進行提名作業，是在等疫情相對來說不會造成民眾的困擾與恐慌，才會開始做選舉作業，這跟等人沒關係，也跟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中沒關係。（編輯：林興盟）1110607