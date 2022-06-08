藍質疑部分監委績效 監院：提案彈劾非唯一依據

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（中央社記者王承中、郭建伸、陳俊華台北8日電）國民黨團今天批評部分監委出席率低，甚至有監委提案數掛蛋，要求公布監委出席狀況。監察院表示，監委未出席彈劾案審查會，多因執行其他公務，且提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監委工作績效唯一依據。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維及副書記長鄭正鈐今天在立法院召開記者會。鄭正鈐指出，監察院不是安養院，也不是酬庸院，出席率基本上是監委對工作最基本的尊重，如同立委，不管是在院會、委員會的出席率都很高。

鄭正鈐表示，但自2020年8月至今年3月，監察院共召開22次審查會，但出席低於8次的有監委王幼玲、葉大華、張菊芳、高涌誠、田秋堇等5人。另有4名監委是0提案，包括監委林盛豐、范巽綠、王榮璋及蘇麗瓊。若有立委在過去20個月都沒有提案，可能早被媒體或公民團體罵翻。

曾銘宗表示，要求監察院應定期公布監委出席會議狀況，供各界檢視，讓全民來監督。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀受訪時表示，監委出席會議和提案量等，必須做到如何才符合監委分寸，這須由監察院制定，希望監察院能做「開放的監察院」，讓全民了解監委行使的職權。

監察院下午透過新聞稿表示，本屆起有多位監委兼任人權會委員，需投入大量時間、精力在人權保障與促進任務。監委職權行使具多樣性，若相關公務行程早已排定，導致無法出席彈劾案審查會，監委如因其他公務未能參加，都依規定請假，並非無故缺席。

監察院指出，監委針對公務人員或行政機關違法失職情事會先立案調查，依調查結果，可能對事提案糾正，對人提案彈劾、糾舉，也可能以調查報告方式，交由機關改善或自行議處，並非只有提案彈劾一種方式。

監察院說，這都屬監察權行使的核心範疇，監委的判斷、裁量應予尊重；如果只以監委提案彈劾案數，或參與審查會次數，簡化為監委工作效率的依據，顯失偏頗。監察院並呼籲，立法、監察機關本於權力分立體制，各司其職，允應相互尊重。

王幼玲日前在臉書發文回應，監委職責不是只有參加彈劾審查會這項，還有每個月固定的各類委員會；只拿一項工作大作文章，就是以偏概全。且被指稱彈劾案出席率低的後4位監委，有2位卻是調查案量排名前4位的委員。

葉大華也在臉書發文表示，她身兼國家人權委員會委員，需履行人權事務職務行使；她提出的調查案件是監委排名第4位，是一般監委平均案量1.5到2倍，因此當彈劾會提前通知出席時間過短時，會與既定公務行程衝突，她並非故意或怠於不參與彈劾會議。

葉大華指出，她被指稱是倒數第4位低出席率，是以彈劾會總計22次，出席次數10次來推算，但她沒出席的12次會議，其中10次強碰早已排定的約詢及公務行程。立委應拿出更專業的監督方式，勿只以單一面向及出席率來任意斷定，及羞辱否定個別監委的表現。（編輯：林興盟）1110608