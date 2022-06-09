瓜地馬拉外交部次長：台瓜邦誼堅若磐石

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瓜國外交部次長芭蕾拉（Shirley Aguilar Barrera）9日以預錄影片方式，在瓜地馬拉駐台大使館的行銷咖啡活動中致詞，強調台灣與瓜地馬拉邦誼堅若磐石。中央社記者黃雅詩攝 111年6月9日

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）中國官媒日前影射台灣友邦瓜地馬拉有意轉向中國，瓜地馬拉外交部次長芭蕾拉今天在瓜地馬拉駐台使館舉辦的活動中，透過影片致詞強調，「瓜地馬拉與台灣外交邦誼穩固，在這60幾年歲月以來堅若磐石，彼此的關係越來越緊密。」

中國官媒「環球時報」評論員顧莫中5月28日撰文指稱，中國外交部發言人日前罕見地公開替沒有邦交的瓜地馬拉抱不平，瓜國並透過管道表達有意與中國加強合作，引起台瓜邦誼鬆動的揣測。

瓜地馬拉駐台大使館、中美洲經貿辦事處今天在台灣咖啡研究室舉辦「2022瓜地馬拉咖啡杯測記者會」。芭蕾拉（Shirley Aguilar Barrera）透過影片致詞時，特別主動重申台灣與瓜地馬拉邦誼穩固。

芭蕾拉表示，瓜地馬拉與中華民國台灣的的外交邦誼穩固，在這60幾年的歲月以來堅若磐石，彼此的關係越來越緊密，邦交優勢讓雙邊的經貿往來更加繁榮，彼此享受高品質商品，也對兩國關係貢獻良多。

芭蕾拉表示，瓜地馬拉與台灣是堅實的夥伴，在瓜地馬拉有一項傳統，就是喜歡跟好朋友一起喝杯香氣醇厚的好咖啡，今天就是與親愛的貴賓朋友們喝咖啡的好日子。

芭蕾拉並細數瓜地馬拉咖啡的特色，她表示，瓜地馬拉擁有8大咖啡產區，每一顆咖啡豆都產自專業職人手工植栽。瓜國能產出獨特、高品質的咖啡豆，主要是因為境內擁有豐沛的天然資源，包括壯麗的活火山群、四季如春的氣候，以及多元豐富的森林植群。

芭蕾拉指出，在台灣消費市場，「薇薇特南果區」及「安地瓜區」出產的咖啡相當受歡迎，每年瓜地馬拉咖啡外銷到台灣的出口量都穩步成長中，瓜國目前占台灣進口咖啡的第4名，台灣消費市場對瓜地馬拉咖啡的需求量，僅次於台灣對瓜地馬拉蔗糖的需求。

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芭蕾拉表示，近3年來，瓜國咖啡對台出口量已增加近40%，瓜國堅信台灣的咖啡市場還有龐大商機；因此她代表瓜地馬拉敞開雙臂歡迎台灣朋友前往商務考察，相關單位將協助必要的手續文件，讓台灣投資者感到賓至如歸。

今天出席活動的包括瓜地馬拉共和國駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達、台灣咖啡協會副理事長吳怡玲、台灣咖啡研究室創辦人林哲豪等。負責瓜國咖啡全球行銷的瓜地馬拉全國咖啡協會（Anacafé）理事長巴里歐斯（Juan Luis Barrios）也錄製影片線上致詞。（編輯：蘇志宗）1110609