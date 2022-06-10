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斯洛伐克訪團參訪模擬衝突 立委：更了解台灣政治

2022/6/10 13:18（6/10 13:37 更新）
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斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院，布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）（後左2）與議員齊阿克（Miroslav Ziak）（後左3）在參觀議場時模擬演出全武行。中央社記者張皓安攝 111年6月9日
斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院，布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）（後左2）與議員齊阿克（Miroslav Ziak）（後左3）在參觀議場時模擬演出全武行。中央社記者張皓安攝 111年6月9日
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（中央社記者郭建伸台北10日電）斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省訪問團昨天參訪時模擬立委肢體衝突模樣，引發外界討論。民進黨幹事長鄭運鵬表示，民主國家都有朝野衝突，相信訪團此行會更清楚台灣的重大爭議議題和內部政黨政治。

民進黨團今天舉行「地方停課影響團膳，建請中央協助補償」記者會。會後媒體詢問，斯洛伐克參訪團昨天在立法院議場模仿國會衝突，外界擔心影響國會形象，詢問民進黨團看法。

民進黨團副書記長林楚茵表示，斯洛伐克訪問團成員老中青三代都有，不僅舉止親切且對台灣充滿好奇，例如先注意到座位上有「贊成」和「反對」的手舉牌；由於發現議場懸掛的國父遺像有破洞，訪團成員便在現場比劃一番。

林楚茵表示，隨著自由民主和經濟發展，全世界都在關注台灣，這是值得開心的事情。

鄭運鵬表示，民主國家都有朝野衝突，斯洛伐克訪問團雖然在議場內趣味模擬衝突，但相信會更清楚台灣的重大爭議議題和內部政黨政治，這是善意。

鄭運鵬表示，若沒有國父遺像的破洞，斯洛伐克訪團說不定不會了解這麼多，讓友邦更了解台灣。（編輯：翟思嘉）1110610

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