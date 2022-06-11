民主峰會相遇 林昶佐邀歐巴馬訪台

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（中央社記者賴于榛台北11日電）無黨籍立委林昶佐昨天在臉書表示，他參與哥本哈根民主高峰會，遇上結束座談的美國前總統歐巴馬，2人除握手寒暄，他也邀請歐巴馬訪台，歐巴馬笑著點頭回應。

民主聯盟（Alliance of Democracies）9、10日舉行哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭，以及台灣民眾黨立委邱臣遠。

林昶佐昨天在臉書表示，他在後台遇到結束民主峰會座談的歐巴馬，因此上前握手並自我介紹是來自台灣的國會議員，也提及當年許多台灣年輕人都曾經受到歐巴馬演講的啟發。

林昶佐說，歐巴馬露出驚喜的表情作為回應，接著他邀請歐巴馬有機會能造訪台灣，歐巴馬笑著點頭回應。

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林昶佐今天也在臉書指出，感謝美國智庫NDI特別安排歡迎晚宴，讓台灣立委訪團能跟來自科索沃的國會議員輕鬆交流，並致贈立法院長游錫堃準備的紀念品給科索沃訪團等人。

他表示，期待後續的「開放國會」會議，能與科索沃、丹麥、瑞典、拉托維亞的國會議員針對推動國會公開透明、深化公民參與、強化民主韌性有深入的交流與學習。（編輯：張均懋）1110611