林佳龍備戰北市 推智慧經濟與首都觀光5+5計畫

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（中央社記者葉素萍台北13日電）積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天發表首都願景「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，他說，將運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」的思維，讓台北作為一個被需要與被喜愛的首都。

林佳龍透過臉書發文指出，他盤點台北產業的特性與疫後世界經濟的需求後，提出「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」。

他說，將運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」思維，聚焦五大產業升級，同時推動觀光五部曲，落實包容性成長，讓台北作為一個被需要與被喜愛的首都。

林佳龍說，針對資訊服務業、金融業、會展、生技醫藥與照護、運輸倉儲物流等5項台北具國際競爭力產業，他主張槓桿智慧科技優勢，提出5大策略方向：

一、資訊服務國際輸出：台北4年內目標就是整合國際關鍵業者50強，並與中央結合推動數位新南向，促成並補助國內系統業者輸出，提高台北資訊服務產業的印太影響力。

二、金融責任導入建設：以環境、社會與治理（ESG）金融都市為主軸，整合金融業者以城市為發聲管道，積極參與全球金融都市合作網絡，並促成台北金融業社會責任聯盟，導入創新金融機制於台北市住宅、社福、新創、美學設計與都市更新等發展議題。

三、智慧城市數位會展：4年扶植100個會展科技團隊推動虛實整合數位雙生，並加值台北電腦展等台北具國際品牌能量的展會，打造台北成為亞太科技會展重鎮。

四、敏捷生醫台北研發：台北市爭取具利基型的再生醫學，關鍵疫苗與先進醫材等落腳北士科、南港經貿與首都圈適當區位，並媒合內湖ICT科技業與台北市聯合醫院等院所作為示範平台，打造防疫科技、科技長照等領域國際智慧醫療台北隊。

五、物流產業低碳運輸：4年內落實市府機關單位物流車輛電動化，並專案補助外送電動機車、長照醫療、社福、中小學校車、共享運具等建置電動物流車管理系統與建立電動物流車示範車隊。

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此外，對於觀光生活產業及街區經濟，林佳龍提出首都觀光五部曲，包括，首都觀光主流化，整合市府內外觀光產業相關跨單位資源，4年投入100億，推動台北首都主題旅遊、創新遊程、流域旅遊與盛會城市、新設5條新的台北觀光雙層巴士路線從不同角度看台北、串聯首都文化十字軸與觀光亮點，鏈結台北多元商圈以刺激街區經濟，並成立北北基桃首都圈觀光產業聯盟。

林佳龍也提到，首都廣場亮點計畫，包括，規劃中正紀念堂、總統府、景福門（東門）圓環、凱達格蘭大道、台北賓館、國家圖書館、外交部所組成的區域假日成為行人徒步區的首都廣場，讓威權與民主並存的歷史現場、觀光與文化融合的場域，成為首都觀光的新亮點。（編輯：謝佳珍）1110613