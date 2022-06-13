蔣萬安：政治人物投機無法堅守理念才會被看破手腳

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安曾被可能成為競爭對手的北市副市長黃珊珊暗酸「只想著自家政黨利益」，他今天反擊，政治人物搖擺投機、無法堅守理念才會被看破手腳。

國民黨台北市長參選人蔣萬安與有望加入戰局的台北市副市長黃珊珊，近來屢被問及黨籍問題並隔空交火。

蔣萬安曾針對黃珊珊出席民眾黨活動說「不會背棄一直栽培我的政黨」，黃珊珊回應，只想著自家政黨利益的人才會想這些，若每天想這些事遲早被看破手腳。

蔣萬安今天至松山進安宮參拜，接受媒體聯訪時被問及此事，他回應以過去選舉經驗與這幾年政治工作的觀察，政治人物態度搖擺跟投機、無法堅守自己的價值與理念，其實才會被民眾看破手腳。

蔣萬安說，他始終認同的價值不會改變，也非常珍惜栽培他的政黨，不希望這話題成為政治口水，對市政防疫都沒幫助。

媒體追問蔣萬安曾說台北上海雙城論壇舉辦的前提是善意，但中國國防部長、國務委員魏鳳和10日稱，「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將『不惜一戰』」，善意何在。

蔣萬安表示，善意是要雙方累積，對岸反對台獨是一貫立場，用激烈言論表達只會加深兩岸惡意螺旋無助交流互動。（編輯：張銘坤）1110613