黃文擇辭世 朝野不捨：痛失偶劇國寶

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（中央社記者王承中、王揚宇台北13日電）布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇12日辭世。國民黨主席朱立倫今天表示，驚聞黃文擇離世，感到震驚與不捨。民進黨立委郭國文指出，台灣痛失一位偶劇英才；無黨籍立委黃國書表示，令人無比難過。

有「八音才子」美名的黃文擇12日過世，享壽67歲。朱立倫今天在臉書以「追憶八音才子黃文擇」為題發文指出，布袋戲是一整個時代的記憶，他從小就是布袋戲迷，當年從史艷文、黑白郎君到葉小釵，和夥伴講起來可是眉飛色舞、如數家珍。

朱立倫表示，昨天晚間驚聞黃文擇離世，相信許多戲迷都和他一樣感到震驚與不捨。

朱立倫引用霹靂布袋戲詩詞「劍痴刀狂世紛云，今將衣缽卸雙肩。一任風月不留痕，逍遙山水憶秋年」。他說，「八音才子文擇兄R.I.P.，您永遠活在我們的心中」。

國民黨立委葉毓蘭在臉書發文說，昨天晚上傳來黃文擇過世消息，一夜輾轉反側，無法成眠。這數十年來，黃文擇領銜的霹靂布袋戲，讓布袋戲昇華成不只是傳統戲曲，走上大銀幕、走入國際，成為讓大家足以自豪的「台灣之光」。

葉毓蘭指出，會一輩子記得黃文擇作品帶給她的所有感動時刻與處世哲學，一路好走，八音才子與真正的台灣之光，願在另一個世界也能笑盡英雄。

民進黨立委劉建國在臉書發文表示，「咱這代人的童年與青春，攏是伊的聲來陪伴」，感謝黃文擇為台灣布袋戲奉獻、打開布袋戲新紀元，創作無數布袋戲角色配音，賦予靈魂。一路好走。

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民進黨立委郭國文表示，黃文擇與他的大哥黃強華成立霹靂國際多媒體，一路從電視到電影，用不同形式傳承布袋戲，致力將布袋戲發揚光大，黃文擇擁有30年配音資歷、詮釋超過3000多名角色，有「八音才子」美名。今年2月黃文擇的雙胞胎兄弟黃文耀才因病過世，如今台灣又痛失一位偶劇英才，十分感慨。

無黨籍立委黃國書則說，霹靂布袋戲是他們這代人的共同記憶，短期內竟痛失2位國寶，令人無比難過；希望大師一路好走，也請家屬節哀。（編輯：林克倫）1110613