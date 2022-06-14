朱立倫訪美言論 原民中常委批沒有民意支持

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中國國民黨主席朱立倫發表「親美不親中」和「九二共識」言論，在地方持續發酵。原住民中常委、台東縣副議長林琮翰（圖）14日受訪表示，他走訪基層，尤其是原住民社會、年輕族群對朱立倫的看法不認同；朱立倫的言論欠缺通盤考量也沒民意支持。中央社記者盧太城台東攝 111年6月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）中國國民黨主席朱立倫發表「親美不親中」和「九二共識」言論，在地方持續發酵。原住民中常委、台東縣副議長林琮翰表示，朱立倫的言論欠缺通盤考量也沒民意支持。

朱立倫日前訪美談到「九二共識」時，形容像美國的「一中政策」，是「沒有共識的共識」、「創造性模糊」。接受媒體訪問也談到，打從國父孫中山創黨以來一直到今日，國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，從來都不是外界錯誤標籤的親中。

朱立倫言論引發基層國民黨員憂心，台東縣議會副議長、國民黨原住民中常委林琮翰今天告訴中央社記者，他走訪基層，尤其是原住民社會、年輕族群對朱立倫的看法不認同。

他說，朱立倫訪美行程所發表言論，似乎缺乏通盤性考量，不僅不能代表國民黨立場，更沒有民意支持，甚至對於最具台灣主權立場的原住民族人來說，也只不過是另一場政爭體現罷了。

身為國民黨新生代黨員林琮翰認為，長久以來，台灣民眾對中國的認識，皆源自於被政治力與部分媒體包裝過的有限資訊，無法避免其禁錮性與僵化性。然而，兩岸經貿發展與民間交流在不斷進行同時，卻也顯現出此一認識與事實有很大的出入。

他說，中國已經改變很多，國民黨不應該採取和中國對立，透過交流從教育、文化、經建認識中國應該大量且普遍被推動，使台灣民眾能真正實際認識新中國，或許這才是未來正確的「求同尊異」之道。

林琮翰進一步指出，身為台灣原住民，接受從部落到國家概念，認同部落以外政權統治，前提是百姓族人們生活是否獲得最良善照顧、最好發展。在不預設任何政治立場下，或許中華民族的共融，才是最好的公約數。

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林琮翰說，應接受兩岸各種不同形式的交流與思潮的輸入，並非一昧進行處於對立狀態下的協商，「這是身為台灣原住民與中國國民黨新生代黨員的我，對此一事件的視野」。

林琮翰最後表示，朱立倫在美國言論是否經過中常會同意他不知道，但他在中常會從未聽到朱立倫談過這些言論。朱立倫的說詞是否取得全體國民黨員與民粹支持，從近日來大量的相關媒體評論來看，這無疑是個相當大問號。（編輯：謝雅竹）1110614