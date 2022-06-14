外交部駁斥中謬論 強調台海為國際水域支持美任務

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天嚴正駁斥中國最近的謬論，強調台灣海峽是國際水域，適用國際法「公海自由」原則；台灣尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，也理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平穩定帶來的助益。

彭博（Bloomberg）昨天報導，中國軍方不同層級官員近幾個月來與美國官員晤談時，一再聲稱台灣海峽不是國際水域，引起拜登政府關切。由於中方過去不常在與美方會談中提及台海的法律地位，也令外界揣測中方是否打算阻撓外國軍艦進入該水域。

中國外交部昨天也宣稱，台海水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟海域，中國對台海享有主權和管轄權。中國外交部並主張國際海洋法上並無「國際水域」一說，「有關國家」只是操弄涉台問題，為威脅中國主權安全製造藉口，中方堅決反對。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安嚴正駁斥、批評中方相關說法是「謬論」。歐江安強調，台灣海峽是國際水域，屬於中華民國台灣領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則。

歐江安表示，台灣向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，台灣理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。

歐江安表示，中國政府漠視台灣主張，刻意扭曲國際法規則，將台灣海峽矮化為其專屬經濟海域，中方企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並予以譴責。

歐江安強調，中方此舉無助於降低區域緊張情勢，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1110614