海軍阿信梅家樹接司令 劉志斌未來發展受矚目

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（中央社記者游凱翔台北14日電）海軍司令劉志斌上將接任國防大學校長，遺缺由有「海軍阿信」外號的副參謀總長執行官梅家樹上將調任。軍方高層分析，蔡總統上任後重視軍方智庫，加上考量軍種和年班資歷，劉志斌未來頗被看好，有機會接任參謀總長。

國防部指出，奉總統蔡英文核定，總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌上將調任；海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任；參謀本部上將副總長執行官由參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任，同時晉任空軍二級上將，人事案16日生效。

梅家樹在海軍慶富案、雄風誤射、敦睦艦隊染疫等案，屢次親上火線扮演「拆彈手」，柔軟姿態與願意承擔責任的態度，受到軍方及立法院肯定。由於屢次拆解危機，被封為「海軍阿信」，此次升任海軍司令廣受肯定，也將接棒劉志斌扛下潛艦國造的重責大任。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲評論，梅家樹不止是水面艦出身將領，更曾歷練過軍備局長等職務，因此具備管理的經驗，加上未來海軍將導入更多例如雄風、魚叉等陸基反艦飛彈，相信梅家樹將帶領海軍打造新世代戰力。

劉志斌是總統蔡英文2016年就任後，首位侍衛長，在前參謀總長沈一鳴空難逝世後，曾代理總長一職，2020年1月接任海軍司令，任期已近2年半，此次轉調國防大學校長，未來發展備受矚目。

國軍高層分析，總統蔡英文上任後，除成立國防安全研究院，並將國防大學當成是軍方第2智庫，且讓重要將領調任校長歷練，現任國防部副部長的王信龍上將，前一職務就是擔任國防大學校長。

劉志斌發展一直相當被看好，而觀察未來參謀總長可能人選，現任國防部長邱國正後的參謀總長繼任者，分別為海軍上將李喜明、空軍上將沈一鳴、海軍上將黃曙光以及陸軍上將陳寶餘；考量軍種、年班與資歷，國軍高層認為，明年5月陳寶餘延任任滿後，劉志斌的確有相當高的機會。

至於鄭榮豐，空軍將領告訴中央社記者，鄭榮豐學經歷豐富，是少數拿到台大碩士的飛行員，不僅英文、法文能力優異，與已故前參謀總長沈一鳴、現任空軍作戰指揮部指揮官曹進平等人，當年都是前往法國擔任幻象戰機的接裝種子教官。

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前參謀總長黃曙光去年屆齡退伍後，原本張哲平接任呼聲相當高，事後傳出因共諜疑雲影響人事，雖高層選擇相信張哲平清白，但這次調動是「另有重用」或「等待退伍」、有待觀察，軍方內部研判不無成為未來活棋的可能性。

民進黨立委王定宇表示，以時間點來觀察此次是合理調動，亦符合過去慣例，即將轉任戰略顧問的張哲平，雖在上一波調動時爆出共諜案，但經查明並未涉案，這次調動等於證明張哲平的清白。（編輯：林克倫）1110614