選對會18日討論桃市長人選 林錫耀：黨中央會做民調

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（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨秘書長林錫耀今天表示，桃園市長提名，黨主席蔡英文指示由他與桃園市長鄭文燦約詢可能人選，徵詢參選意願、聽取意見，只要選對會開完有結論，最快下個禮拜就會提到中執會討論。由黨主席蔡英文領軍的選對會預計18日下午開會討論。

林錫耀晚間受訪表示，桃園市長選舉有3人積極表態，包括前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾，今天下午約詢這3人，其他的人某種程度算是被動，不論是外傳的新竹市長林智堅或是立委鄭運鵬。

林錫耀表示，會把所有可能人選都會進行必要的徵詢，對於他們參選的意願、聽取有意參選人的意見，下午徵詢3人，他的說法一致就是疫情趨緩要展開選舉提名的準備工作，對於桃園市長選舉，黨主席指定他、桃園市長鄭文燦約詢相關的人，徵詢參選人的意願、聽取意見，黨中央也會做民調，一併提供給選對會做參考。

他強調，約詢3位前立委，當然有人表達應該用初選，他也向當事人說明，初選是一種制度，徵召也是去年全代會無異議通過，而且徵召是由主席成立選對會，選對會9位成員也都是選舉經驗豐富，選對會將參考民調也會進行綜合評估，再做最後決定，提報中執會進行討論。

林錫耀說，約詢過程中，也有當事人詢問提名的時間，他也向當事人表達，時間已經很逼近，只要選對會開完有結論，最快下週就會提到中執會討論。

鄭寶清下午接受中央社記者訪問表示，他向林錫耀提出訴求，第一，黨內提名程序應符合公平、公開、透明的原則，並要求在提名之前舉辦政見發表會。若要做民調決定人選，民調的時間、執行單位、題目設計、樣本數，應以科學方法，以昭公信。

鄭寶清表示，若林智堅提前離開市長崗位成為落跑市長，將造成選舉破口恐將造成年底選舉桃園、新竹雙輸。他說，用空降方式是瞧不起桃園人嗎？沒有公開、公平的提名方式，若採取輾壓式的提名方式，他無法接受也絕不接受。

林錫耀強調，沒有什麼輾壓不輾壓，對於有意參選的人，黨主席指示要徵詢意願與聽取意見，中央黨部也會做民調，當然表態參選人也有表達希望用初選等意見，他也都一一說明。

黨政人士表示，由黨主席蔡英文親自領軍的2022年選舉對策委員會預計將於18日下午開會討論攸關年底縣市長選舉包括桃園市長提名相關事宜。不過，對於選對會何時開會討論，林錫耀不回應。（編輯：蘇龍麒）1110615