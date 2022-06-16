鄭運鵬：未獲通知徵詢 尊重選對會桃市長提名人選

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（中央社記者郭建伸台北16日電）被視為民進黨參選桃園市長熱門人選的立委鄭運鵬，昨天並未現身中央黨部參與徵詢。他今天表示，沒有接到正式的徵詢，但不管用什麼方式他都尊重選對會決定，民進黨提出的人選不僅要獲市民認同，也要延續桃園市長鄭文燦的政績。

民進黨秘書長林錫耀昨天徵詢有意願參選桃園市長的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾，現場未見新竹市長林智堅、立委鄭運鵬等人。中國時報報導，鄭寶清受訪表示，他一進黨中央，就有人跟他說「鄭運鵬不選了」。

民進黨團今天舉行「先水果再漁產，中國以農逼政企圖影響大選」記者會，鄭運鵬會後接受訪問表示，他沒有接到正式的徵詢，是看媒體報導才知道中央黨部徵詢幾位有意參選桃園市長的黨內同志，但他以前多次在電話或碰面時都表達過，不管用什麼方式都尊重選對會決定。

鄭運鵬表示，對民進黨而言，提出的人選不僅應獲得市民認同，也要能延續市長鄭文燦的政績，提名的形式、時間、在地外來等問題，他都尊重中央黨部的判斷。

鄭運鵬也說，他在這段時間的兩個原則，一個是黨內不要因提名而內耗，另一個是自己不要消耗掉，因此他不會批評任何有意參選者適合與否，全都給予祝福。

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媒體指出，鄭寶清昨天受訪時說，在中央黨部聽到有人跟他說「鄭運鵬不選了」，鄭運鵬對此回應，初選是互相尊重祝福的過程，所以他不會去評論在地參選人的意願和意見，幫別人表達意願是很奇怪的事情，每個人表達參選意志做法不同。

鄭運鵬表示，不知道鄭寶清從哪裡聽來的，但「他從哪裡聽來的也不能代表我的意志」；鄭運鵬強調，他從來沒表達過是否參選，他完全尊重中央黨部決定。（編輯：郭無患）1110616