監院：政院應建構平台 鼓勵公共建設導入木質構造

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院今天說，肯定林務局導入國際森林驗證系統，承諾2年內國有林區取得森林管理委員會（FSC）的認證；請行政院建構平台統合各部會，研擬政策鼓勵公共建設導入木質構造，響應「2050年淨零排放」目標。

監委范巽綠、林盛豐、田秋堇透過新聞稿指出，三人提出「國產材自給率提升案」調查報告指出，現今國內木材用量99%仰賴進口，國產材不到1%；農委會2018年決議推動國產材政策，加強新植造林，在10年內朝木材自給率達5%目標，促進林產業發展。

監委為調查國產材政策推動面臨問題，多次實地履勘造林現場。履勘嘉義阿里山造林地時，對於林務局嘉義林管處全區12萬公頃國有林，已通過FSC取得認證，給予肯定；林務局長林華慶承諾，其餘林管處國有林區，2年內取得FSC認證。

報告表示，對於自給率5%目標，伐採材積須提高到20萬立方公尺，面積約2100公頃，對水土保持與環境保護恐造成一定衝擊。監委建議，資訊應公開透明，與外界充分溝通，並加強現地檢核與區域鑑界、提高越界伐採的刑事責任，以及導入國際森林驗證法制化等。

監委說，木質構造對於能源使用效率提升更有利，如遇地震倒塌對人員更為安全，但台灣現行建築法規對木質構造材料，仍有規範不清與主管機關權責不明等情形，期勉內政部能加速法規修訂，與國際接軌。

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監委表示，先進國家推動木質構造已有許多成功案例，政府推動公共工程應研議帶頭引進高品質與高規格的木質構造，提升木質構造建築物的材料技術，應研擬具體政策推廣公共工程使用。

監委指出，木質構造建築物推廣與國產材自給率提升，都是節能減碳或固碳重要政策工具，但涉及建築法規修正、公共工程導入、農業政策輔導與環境保護議題等方面，相關部會及諮詢委員建議成立跨部會平台謀求整合，行政院應予重視。（編輯：蘇志宗）1110616