外交部公布斯洛伐克副議長信 證明訪團公職身分來台

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部今天公布斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）15日寫給駐斯國代表李南陽的信函，信中除感謝台灣政府的邀請，也特別強調訪團這次是以「斯洛伐克國會副議長與國會議員身分」訪台。

媒體人趙少康日前出示斯洛伐克國會回覆的一封電子郵件，質疑日前來訪的斯洛伐克議員團是以「個人身分」來台。

外交部晚間發布新聞稿指出，特定媒體人士在外交部日前澄清說明後，仍持續惡意醜化斯洛伐克國會議員，並汙衊訪團在立法院「羞辱台灣國會尊嚴」，斯國國會議員日前已親自接受台灣媒體訪問，澄清訪問團成員確實是以「公職身分應邀訪台」。

外交部表示，斯洛伐克國會副議長勞倫契克15日致函李南陽，除感謝政府邀請外，也特別強調本次確以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」來訪，目的為見證台灣社會的多樣性、成熟民主制度與經濟發展。

外交部表示，勞倫契克強調此行訪問非常成功，因此特別致函向台灣政府與人民表達由衷感謝，另特別強調，台斯兩國同為民主國家，國會議員可自由接受外國政府邀訪，此行以斯國國會副議長及國會議員的身分來訪，希望基於斯國人民的利益深入瞭解台灣政經發展，共同致力深化台斯互利合作關係。

勞倫契克另致函立法院「台斯國會聯誼會會長」許智傑，除感謝他的熱誠接待，也特別說明，部分團員在立法院的行為絕無不敬之意，不應被扭曲利用，以免損及台斯雙邊友好利益。

勞倫契克歡迎立法院「台斯國會聯誼會」成員回訪，盼透過國會互訪強化兩國友誼，攜手共創自由民主繁榮未來。

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外交部表示，對於勞倫契克及斯洛伐克國會議員在疫情期間遠道來訪，以具體行動展現對台堅定支持，外交部表達肯定與感謝，並將持續協助立委進行國會外交，深化台斯交流與友好夥伴關係。

外交部也再度呼籲國內各界，外交不分黨派、沒有藍綠之別；台灣國際處境艱難，境外敵對勢力持續文攻武嚇，全民應團結一心，共同支持外交工作及國際友我力量。（編輯：蘇龍麒）1110616