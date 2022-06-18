雙北提名人選 民進黨最大難關

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（中央社記者溫貴香台北18日電）疫情打亂民進黨雙北市長提名布局，面對北市三腳督選情，黨內原先看好有勝選希望的衛福部長陳時中出征變數大增，雖然前交通部長林佳龍爭取，但還待整合；新北市面對市長侯友宜高支持度，立委羅致政是可能人選之一，但將是一場苦戰。

隨著疫情趨緩，民進黨選舉對策委員會下午重啟會議並一致同意，徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，將提報22日中執會討論通過後定案。

至於台北市、新北市提名作業，民進黨秘書長林錫耀日前受訪時表示，雙北市長的提名，沒有時間表，只要人選經選對會評估有共識，就會儘快完成提名。

民進黨黨政高層晚間受訪指出，執政縣市包括高雄市、台南市、桃園市、嘉義縣、屏東縣、新竹市與基隆市，在下一屆市長或縣長徵召確定後，將觀察疫情狀況，處理非執政縣市提名相關事宜；至於雙北市長人選何時提名，沒有時間表。

外傳前副總統陳建仁是台北市長可能參選人選，知情人士表示，陳建仁是很好人選，但陳建仁本人沒有參選意願，且選對會也未做過這項討論；目前討論度較高者，聚焦衛福部長陳時中或前交通部長林佳龍。

黨政人士分析，面對疫情趨緩與後疫情時代嚴峻挑戰，除外傳高層屬意陳時中，更有陳時中競選辦公室已備妥並招兵買馬的傳言；但從各項民調顯示，陳時中「防疫英雄」形象備受挑戰，能否披掛上陣仍有隱憂。

民進黨中生代、前交通部長林佳龍則拋出「首都願景的未來想像－關於台北首都圈的12門課」，推出交通、經濟政策並勤走基層聽取民意；黨政人士表示，林佳龍逆境中求生、求勝的意志堅強，選舉不二法門就是勤走基層、推出政見，向選民負責、穩紮穩打，但能否取得黨內共識，有待觀察。

新北市長部分，知情人士表示，面對強勁對手侯友宜，黨內有兩種思維：一次性提名、或從長期培養人才作為提名；黨內比較傾向從立委推出人選在地思維 ，包括立委羅致政、蘇巧慧都是被點名熱門人選。

對於五星級縣長的屏東縣長潘孟安也被點名是新北市長人選，行政院長蘇貞昌今天表示，潘孟安、林智堅2名縣市長政績卓越，深受肯定，國人對他們有很高的期待，這是很自然的事情。

至於如何提出符合民眾期待人選，蘇貞昌說，為地方做建設是黨的責任，行政院的工作就是把政務做好，拚經濟、顧疫情，希望台灣都能夠讓好人才把事情做好，國家愈來愈好。（編輯：林克倫）1110618