若被提名參選新竹市長 鄭正鈐：一定把球接好

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（中央社記者王承中台北19日電）民進黨選對會建議徵召新竹市副市長沈慧虹參選市長，國民黨新竹市區域立委鄭正鈐今天表示，目前國民黨還在徵詢階段，若確定人選一定盡全力輔選。身為黨員，若黨中央提名他，「一定要把球接好」。

民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會昨天開會，一致同意建議徵召沈慧虹參選新竹市長。而國民黨新竹市長提名，目前以國民黨新竹市議會黨團所支持的議員林耕仁最為活躍，但黨中央遲未提名。

國民黨新竹市區域立委鄭正鈐上午在立法院接受媒體訪問時表示，目前黨中央還沒有確定提名人選，還在徵詢階段，也尊重黨中央的提名，等到人選確定時，一定會盡最大的努力進行輔選工作。

對於是否有被黨中央徵詢？鄭正鈐僅表示，他本身也是中常委，有較多機會跟黨中央討論新竹市長人選問題，目前就是看黨中央的提名節奏。在民進黨人選確定後，地方基層確實有比較強烈的焦慮感，希望黨中央能做決定，相信黨中央在提名策略中一定有時間節奏的安排，尊重中央規劃。

媒體詢問，若黨中央決定提名他參選，鄭正鈐表示，身為一個黨員，如果「球來了」，一定要穩定地把它接好，這是一定要的。

對於民進黨選對會建議徵召現任新竹市長林智堅參選桃園市長，鄭正鈐指出，很多新竹市民可能有點惋惜，若林智堅能做好、做滿可能會更好。現任地方首長去選另一縣市的首長，確實是較特殊的情況，這跟民代換跑道不太一樣，地方民眾確實有不同看法。

國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷則指出，林智堅在去年9月接受媒體訪問時承諾新竹市長要做好做滿，並重申不會參選桃園市長。他認為誠信是政治人物最基本的原則，請林志堅公開說明清楚，不要逃避，不要綠能，其他人不能。（編輯：林淑媛）1110619