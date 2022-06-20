遷戶籍落腳桃園龍潭 張善政：我終於回來了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨桃園市長參選人張善政20日前往龍潭區戶政事務所完成落籍手續，他秀出戶籍資料顯示落籍處在龍潭區渴望里，張善政表示，曾在龍潭工作12年，要遷戶籍時龍潭就是唯一選擇，拿到新的身分證及戶口名簿，心裡吃了一顆定心丸，覺得自己終於回來了。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天下午前往龍潭區戶政事務所完成落籍手續，張善政還秀出戶籍資料顯示落籍處在龍潭區渴望里，他表示，睽違10多年，「我終於回來了」。

張善政下午前往龍潭區戶政事務所辦理戶籍遷入，並分享落籍在龍潭區渴望里。前龍潭鄉長黃仁杞、葉發海及國民黨籍市議員、市議員參選人與龍潭區多名里長等人到場，並高舉寫著「張善政，龍潭鄉親歡迎您回來」的紅布條表達支持。

張善政接受媒體聯訪時，對於媒體詢問遷完戶籍的感覺，他說，有一句話叫近鄉情怯，公元2000年與桃園結緣就是從龍潭開始，也曾在龍潭工作12年，要遷戶籍時龍潭就是唯一選擇，拿到新的身分證及戶口名簿，心裡吃了一顆定心丸，覺得自己終於回來了。

媒體提問，對於TVBS最新民調顯示張善政與新竹市長林智堅差距僅5個百分點的看法。

對此，張善政表示，民調經常都有、也隨時在變，所以他還是一步一腳印、好好往前走的心是絕對不變的。林智堅的市長工作還未告一段落就請辭，相信桃園的鄉親在年底時的投票，會有所選擇的。

媒體再問，有人覺得張善政的選戰打法比較「溫良恭儉讓」。對此，張善政指出，他的個性就是這樣，不會因為大家覺得這樣的個性沒有火花就做改變，將來如果順利選上桃園市長也是這個樣子，大家可以放心，他是一個不會隨便亂改變的人。

媒體追問，林智堅也將展開請益之旅，是否擔心民進黨整合得比國民黨快。張善政回答，時間會化解一切，他不擔心。

張善政表示，他把戶籍遷到龍潭，是因為他與龍潭有特殊的淵源，林智堅若要遷到青埔，應該是有些特殊的淵源，如果沒有，林智堅愛遷哪就遷哪，那也是林智堅的選擇。（編輯：戴光育）1110620